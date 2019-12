Großartige Unterstützung 6000 Euro von der Sparkasse für die Wasserwacht Tengling-Törring

Die Wasserwacht Tengling-Törring hat sich vor kurzem einen Rettungsjetski für Einsätze der Schnelleinsatzgruppe sowie für Begleitdienste z.B. bei Triathlon-Veranstaltungen etc. gekauft.

TENGLING Zur Unterbringung des Wasserrettungsjetski wird derzeit ein Anbau an die vorhandene Garage der Schnelleinsatzgruppe durchgeführt. Die in der großen Garage bereits vorhandenen Holztore müssen aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen ausgetauscht und in dem Garagenanbau neue Tore eingebaut werden. Hierfür hat die Sparkasse die Wasserwacht mit 6.000 Euro unterstützt. Der neue Kreisverbandsgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes, Andreas Richter, hat die Spende zusammen mit dem Vorstand der Wasserwacht, Josef Huber, dankend entgegen genommen.

Foto von links: Wasserwacht-Vorstand Josef Huber, Vorstand der Kreissparkasse Traunstein-Trostberg Roger Pawellek und Kreisgeschäftsführer des BRK Andreas Richter.