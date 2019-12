Informationsaustausch im Landratsamt Delegation aus der chinesischen Partnerprovinz Zhejiang zu Besuch

Die Besuchergruppe aus China mit dem Vertreter des Landratsamtes Traunstein, Michael Förtsch (5. v. links) sowie der Firma Nutracosmetic in Erlstätt, Geschäftsführer Marcus von Berg (4. v. links) und Viktoria Kretzschmar (6. v. links). (Foto: Landratsamt Traunstein)

In den letzten Jahren hat sich der Kosmetikmarkt in China rasant entwickelt. Laut der Statista-Marktprognose „Beauty & Personal Care Marktreport 2019“ beträgt das jährliche Umsatzwachstum im Markt „Beauty & Personal Care“ rund 7,0 Prozent bis 2023. Somit ist er einer der am schnellsten wachsenden Konsumgütermärkte. Vor diesem Hintergrund informierte sich eine 19-köpfige chinesische Fachdelegation von Behörden- und Abteilungsleitern aus der Provinz Zhejiang im Landkreis Traunstein kürzlich über die Bestimmungen der Lebensmittelaufsicht mit den rechtlichen und praktischen Grundlagen des Verbraucherschutzes in Deutschland.