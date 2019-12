Sparen beim ÖPNV Landkreis macht Tickets für Schüler und Azubis günstiger

Der Landkreis Traunstein führt das „Chiemgauer Schüler- und Studententicket“ ein. Für 2 Euro pro Ticket und Monat können Schüler, Auszubildende und Studenten ab dem 1. Januar 2020 jeden Tag ab 14 Uhr den ÖPNV in der Region nutzen – an Ferientagen, Wochenenden und Feiertagen sogar ganztags.

LANDKREIS TRAUNSTEIN. Der Landkreis Traunstein zahlt die weiteren Kosten von 9 Euro pro Ticket. „Wir wollen es jungen Menschen ermöglichen, auch ohne Auto eigenständig und ohne nennenswerte Kosten im Landkreis unterwegs zu sein. Das Ticket ist ein wichtiger Schritt hin zu einem attraktiveren öffentlichen Nahverkehr, dem weitere folgen werden. Wir werden den ÖPNV in unserer Region auf Grundlage eines umfassenden Nahverkehrsplans qualitativ ständig weiterentwickeln in Richtung mehr Verbindungen und höhere Taktung“ erklärte Landrat Siegfried Walch bei einem Gespräch mit Vertretern der beteiligten Verkehrsunternehmen im Landratsamt. Das Ticket gilt zunächst auf den Linien des Regionalverkehrs Oberbayern (RVO), der Busunternehmen Brodschelm, Hövels, Gloss und Wengler sowie der Traun-Alz-Bahn. Zur Erweiterung des Geltungsbereichs laufen bereits Gespräche mit weiteren Verkehrsunternehmen. Um das Ticket zu erhalten, muss man den Busfahrern beim Einsteigen die Schülerzeitkarte (ein Berechtigungsschreiben der Schule reicht auch aus) oder einen Schüler- bzw. Studentenausweis vorzeigen. Auch den Monatsfahrschein erhält man vom Fahrpersonal in den Bussen. In das Ticket muss dann der Name eingetragen werden. Wer wissen will, wann und wo Busse fahren, kann sich im aktuellen Fahrplanheft oder digital mit der App „Wohin-Du-Willst“ informieren.