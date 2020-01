Freyung-Grafenau ist dabei Einzigartiges Angebot für Senioren

Messe „Seniorita“ in Deggendorf am 29. Februar und 1. März.

DEGGENDORF Eigenverantwortlich und möglichst eigenständig im Alter leben, wer will das nicht. Informationen dazu, wie man das machen oder sich zumindest darauf vorbereiten kann, gibt es am 29. Februar und 1. März wieder auf der „Seniorita“, der Messe für die besten Jahre im Leben, in der Deggendorfer Stadthalle. Auch bei der dritten Auflage wird der Landkreis Freyung-Grafenau sich auf der Messe präsentieren, zusammen mit den übrigen Landkreisen der ILE (Integrierte Ländlichen Entwicklung) Bayerwald. Die ILE Bayerwald besteht aus den Landkreisen Freyung-Grafenau, Deggendorf, Passau, Regen und Straubing-Bogen. Die Veranstalterin Gabi Menacher informierte den Vorsitzenden der ILE Bayerwald, Landrat Sebastian Gruber, Seniorenbeauftragte Anna Mitterdorfer, Behindertenbeauftragte Anita Moos und Christian Fiebig vom Seniorenbüro des Landratsamtes über den Stand der Planung.

Der Landkreis Freyung-Grafenau wird auf der Messe seine Angebote für die Generation 50plus präsentieren und am Stand der ILE Bayerwald für die Messebesucher u. a. den neuen Wegweiser für Senioren sowie die Notfall- und Vorsorgemappe bereithalten. Landrat Gruber, in seiner Funktion als Vorsitzender der ILE Bayerwald, zeigte sich sehr interessiert am Gelingen der Messe. Die Seniorita sei in den Vorjahren sehr gut gelungen, deshalb unterstütze man auch sehr gerne dieses sinnvolle und erfolgreiche Format.

Gabi Menacher stellte kurz die Eckpunkte der diesjährigen Seniorita vor. So wolle man mit den Themenwelten „Innovation und Zukunft“, „Aktivität und Lebensfreude“, „Recht und Soziales“ und „Gesundheit und Prävention“ die Besucher umfassend informieren. Es wird Podiumsdiskussionen sowie Vorträge zu Themen wie barrierefreier Umbau, Rente oder Vollmachten geben. Auch dieses Jahr ist für jeden wieder etwas im vielfältigen Rahmenprogramm dabei. Zahlreiche Aussteller tragen mit ihren Angeboten dazu bei, dass in beiden Messehallen die Besucher mit Informationen versorgt werden.

Die ILE Bayerwald-Landkreise fördern und unterstützen die Seniorita, damit für alle Senioren in der Region ein einzigartiges Angebot entstehen kann. „Diese Seniorenmesse ist eine sinnvolle und wichtige Veranstaltung, nicht nur für unsere Senioren, sondern auch für jüngere Semester, um Informationen aus erster Hand zu erhalten“, so der ILE-Vorsitzende Landrat Sebastian Gruber. Die Besucher finden hier ein regionales, bedarfsorientiertes und vielschichtiges Angebot in Wohnortnähe.

Zusammen mit dem bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, und vdk-Präsidentin Verena Bentele wird Landrat Sebastian Gruber die Messe am Samstag, den 23. Februar, um 10 Uhr feierlich eröffnen.

Die Seniorenmesse ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Programm mit den Fachvorträgen kann unter www.senior-ita.de nachgelesen werden. Die Adresse des Veranstaltungsortes ist: Stadthalle Deggendorf, Edlmairstraße 2, 94469 Deggendorf.