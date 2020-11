Unter Corona-Bedingungen Programmänderung zum Volkstrauertag 2020

Kranzniederlegung ohne öffentliche Beteiligung – Gottesdienste am 14. und 15. November 2020

Burghausen. Der Volkstrauertag zum ehrenden Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege und der

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wird im Jahr 2020 am Sonntag, 15. November 2020 begangen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen findet Folgendes im Stadtgebiet Burghausen statt:

Gedenkgottesdienste:

Am Samstag, 14. November 2020 findet um 16 Uhr in der Kirche in Marienberg ein Gottesdienst

statt.

Am Sonntag, 15. November findet um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Jakob ein Gottesdienst statt.

Nach dem Schlussgebet wird Herr Erster Bürgermeister Schneider eine Ansprache halten.

Im Anschluss an den jeweiligen Gottesdienst werden Herr Pfarrer Erwin Jaindl und Herr Pfarrer Dr.

Diethard Buchstädt, die Bürgermeister der Stadt Burghausen, sowie die Vorsitzenden bzw. ihre Vertreter

des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und der Krieger- und Soldatenkameradschaften in aller

Stille und dem geforderten Abstand einen Kranz niederlegen. Die Geistlichkeit wird den Volkstrauertag

mit einem Schlussgebet abschließen.

Hinweis:

Eine Gedenkfeier im üblichen Rahmen an der Gedenkstätte auf der Napoleonshöhe findet nicht statt.