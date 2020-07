Positives Jahr 2019 Sparkasse Altötting-Mühldorf weiter auf Wachstumskurs

Sparkasse kann für 2019 eine rundum positive Bilanz ziehen

Altötting/Mühldorf. In ihrer Bilanzpressekonferenz blickten die Vorstände der Sparkasse Altötting-Mühldorf auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück. Zwar galt es auch 2019, die Herausforderungen durch Negativzinsen und Regulierungsdruck zu meistern. Aber fußend auf dem hohen Vertrauen der Kunden und Unternehmen in ihre Sparkasse und im Wesentlichen getragen vom Kreditgeschäft, konnte die Bilanzsumme um 7,1 Prozent auf 2,915 Milliarden Euro gesteigert werden.

Laut einer aktuellen Online-Kundenbefragung bewerten 97 Prozent der Firmenkunden ihre Zufriedenheit mit der Sparkasse Altötting-Mühldorf mit „ausgezeichnet“, „sehr gut“ oder „gut“ Damit sieht sich die Sparkasse trotz Corona-Krise gut gerüstet für alle Herausforderungen und weiterhin als starker Partner zur Unterstützung der Kunden.

Das Sparkassen-Jahr 2019 im Überblick:

- Zuwachs von 1.300 Girokonten im Privatkundengeschäft

- 11 Prozent oder 212 Millionen Euro mehr an Kundenkrediten als im Vorjahr

- 14 Prozent mehr Darlehenszusagen für Immobilien

- Erhöhung der Kundeneinlagen um 2,8 Prozent oder 61 Millionen Euro auf 2,249 Milliarden Euro

- plus 18 Prozent beim Nettoabsatz von Wertpapieranlagen, plus 8 Prozent bei Depots, plus 29 Prozent beim Vermittlungsvolumen für Immobilien

- leichtes Minus der Erträge aus dem Zinsgeschäft wegen des Niedrigzinsniveaus; positive Entwicklung im Provisionsüberschuss

- Betriebsergebnis über Erwartungen, aber geringer als 2018

- Kapitalbasis auf rund 15 Prozent ausgebaut (8 Prozent sind vorgeschrieben).

2019 wurde über 750 Projekte von mehr als 400 Empfängern in den beiden Landkreisen mit über 500.000 Euro gefördert. Über das 4. Spenden-Voting der Sparkasse wurden 50.000 Euro verteilt.

Die Sparkasse Altötting-Mühldorf beschäftigt derzeit 452 MitarbeiterInnen - 274 Frauen, 179 Männer - davon 23 Auszubildende. 39 Prozent davon arbeiten in Teilzeit. Als Folge der Corona-Krise sind derzeit viele Mitarbeiter im Homeoffice tätig - ein Trend, der sich in kleinerer Zahl verfestigen wird.

Markus Putz, Vorstandsvorsitzender: „Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Vermögens, Finanz- und Ertragslage der Sparkasse entwickelt sich insgesamt über den Erwartungen. Corona ist für die positive Entwicklung aber eine Belastung.“