Der Salzach Forum-Investor HBB erhält den Oscar der Immobilienbranche

Im Gegensatz zum Salzach Forum in Burghausen hat HBB das Shoppingcenter

Burghausen/München/Hamburg. im Zusammenhang mit dem Salzach Forum wurde auch über das HBB-Projekt in München an der Schwanthalerhöhe berichtet. „In München wie in Burghausen handelt es sich um die Neuentwicklung einer in die Jahre gekommen Bestandsimmobilie“, so HBB in seiner Pressemitteilung. „Für das Forum Schwanthalerhöhe haben wir in der Kategorie „Projektentwicklung Bestand“ den immobilienmanager Award erhalten.“

Das FORUM SCHWANTHALERHÖHE – das neue Shoppingcenter an der Wiesn in München– hat eine erste Auszeichnung erhalten. Für die Verwandlung von einem veralteten Möbelhaus in ein lebendiges und attraktives Shopping-Quartier hat die HBB (Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH) aus Hamburg den immobilienmanager Award 2020 in der Kategorie „Projektentwicklung Bestand“ erhalten.

Das Objekt und die vorhandenen Wegebeziehungen waren in einem heruntergekommenen und teilweise verwahrlosten Zustand. Heute locken dort eine helle dreigeschossige Ladenpassage mit 90 neuen Shops, rund 25.000 Quadratmetern Mietfläche (40.000 Quadratmeter zusammen mit der Bayerischen Hausbau) und einer modernisierten Tiefgarage mit 1.000 Stellplätzen Passanten und Konsumenten an.

Die Meinung der Jury: „Ein äußerst komplexes Projekt – technisch, gestalterisch und auch vertraglich: absolut auszeichnungswürdig.“

Während des Rückbaus und der Entkernung 2016 blieben die ebenfalls zum Komplex gehörenden mehr als 400 Wohnungen in den darüber liegenden Hochhäusern bewohnt. Sämtliche haustechnische Anlagen und Einbauten mussten ausgetauscht und die Tiefgarage aufwändig saniert sowie einige große Deckendurchbrüche durchgeführt werden.

Der immobilienmanager Award zeichnet in 14 Kategorien herausragende Projekte, Unternehmen, Dienstleistungen und Personen der Immobilienwirtschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus.