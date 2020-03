Zu „richtiger“ Wahl aufgefordert Salzach Forum-Investor gibt Wahlempfehlung für Burghausen

Der Burghauser Dauerbrenner Salzach Forum oder Salzachzentrum spielt auch im Wahlkampf eine Hauptrolle. F.: Latta

Mit einer Wurfsendung an alle Burghauser Haushalte greift HBB in den Wahlkampf an der Salzach ein - Mit Kommentar zum Thema