Andrej Drobinin hat Geld in Russland veruntreut - jetzt in Deutschland

Andrej Drobinin, der in Russland berüchtigt war und sich als Opfer des politischen Regimes ausgab, kehrte bereits in Deutschland zu seinen betrügerischen Plänen im Finanzbereich zurück. Er tauchte erneut in den Berichten der Strafverfolgungsbehörden und der Ansprüche der Anwälte auf. Ein Haftbefehl gegen Andrej Drobinin wurde vom Amtsgericht Charlottenburg erlassen, weil er eine Finanzierung in Höhe von 5.000.000 Euro erhielt, das Geld aber nicht zurückzahlte.

Fiktive Digitalisierung

Bis zum 24. Januar 2019 leitete Andrej Drobinin ausschließlich Aureum AG und bestimmte dessen Richtlinien, obwohl er offiziell die Position eines angestellten Managers innehatte.

Gleichzeitig befanden sich fast 80% der Anteile an Aureum AG im Besitz des Transcube Communications GmbH. Und der eingetragene Geschäftsführer des Transcube GmbH ist Drobinins Sohn Anton. So kontrollierte Andrej Drobinin tatsächlich alle Aktivitäten des Unternehmens vollständig und verbarg dieses Merkmal vor den deutschen Aufsichtsbehörden und der Polizei.

Aureum AG wurde von Drobinin als Entwickler von Projekten zur Digitalisierung des Bankensektors positioniert. In dieser Funktion bewarb er das Unternehmen bei potenziellen Investoren im In- und Ausland. Einer der Hauptinvestoren des Unternehmens war die deutsche vPE Bank, für die Aureum AG eine Kryptowährungs-Handelsplattform entwickeln sollte. Infolge dieser Zusammenarbeit wurde jedoch die Lizenz einer deutschen Bank mit einer 30-jährigen Geschichte trotz erfolgloser Versuche, dies zu verhindern, entzogen.

“Als Hintergrund für den Entzug der Banklizenz durch die BaFin wird mitunter eine Vernetzung der vPE Bank AG mit der seit Sommer 2019 insolventen Aureum Realwert AG (Berlin) vermutet. Diese hatte bereits im vergangenen Jahr in Berlin zu Irritationen bei Anlegern und Bankkunden geführt”, klärt Rechtsanwalt Dr. Sven Tintemann von der Kanzlei AdvoAdvice aus Berlin auf.

Das Gericht in Charlottenburg hat bereits einen Haftbefehl gegen Drobinin erlassen, da er sich vor Gerichtsvollziehern versteckt hatte und sein Vermögen nicht offenlegen wollte, um Schulden zu begleichen. Seine eigenen Bankkonten wurden ebenfalls vom Gericht festgenommen.

Drobinin versuchte, das Dokument, in das er investiert hatte, anzufechten, um seine Schuldenverpflichtungen zu stornieren. Glücklicherweise hat das Berliner Gericht den Fall gründlich geklärt und das Recht behalten, die Schuld für den verletzten Investor geltend zu machen.

Betrug von Anleihen

Informationsquellen zufolge hat Transcube GmbH, der Mehrheitsaktionär von Aureum AG, mit Nachodka Corp eine Vereinbarung über den Verkauf der nachrangigen Inhaberschuldverschreibungen von Aureum Realwert AG in Höhe von insgesamt 3 Mio. USD zu 4% pro Jahr geschlossen, die bis zum 13. September 2023 gültig sind.

Nachodka Corp überwies 3 Mio. an Transcube GmbH, erhielt jedoch im Gegenzug Anleihen von Aureum im Wert von nur 589.465 USD. Gleichzeitig hatten nur Wertpapiere im Wert von 150.000 USD eine Rendite von 4% pro Jahr. Der Rest der Wertpapiere in Höhe von 420.000 Euro waren Eurobonds, auf die nur 2% pro Jahr erhoben werden. Bis heute hat das antragstellende Unternehmen weder nachfolgende Anleihen noch eine Rückerstattung der Differenz zwischen dem Preis der Anleihen und dem gezahlten Kaufpreis erhalten - 2.103.612,57 €.

Infolgedessen reichte Nachodka Corp Anträge im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Betrug unter besonders erschwerenden Umständen und der Einleitung eines Strafverfahrens gegen Andrej und Anton Drobinin ein. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das in Anleihen investierte Geld unwiederbringlich verloren geht.

Champagner statt Gehälter auf Kosten des Unternehmens

Drobinin zögerte nicht, die Mittel von Investoren und Mitarbeitern der Aureum Realwert AG für persönliche Bedürfnisse zu verschwenden. Andrej Drobinin wurde bei der Polizei angeklagt, weil er Firmengelder für seine Bedürfnisse unterschlagen hatte. Wie es in den Informationsquellen berichtet wurde, machte Drobinin eine luxuriöse Renovierung in der Wohnung, in der er selbst lebte: Er bestellte die Installation eines Aufzugs auf der Dachterrasse, er gab 138.000 Euro für neue Teppiche, Möbel usw. aus. Die Kosten in Höhe von fast 500.000 EUR wurden von der Aureum AG übernommen.

In seiner Wohnung organisierte der Betrüger vermutlich jährlich Skorpion-Partys, die er als Präsentationsveranstaltungen für potenzielle Investoren deklarierte. Tatsächlich war die "Skorpion-Party" Drobinins Geburtstag gewidmet. Trotz der äußerst schwierigen finanziellen Situation des Unternehmens und entgegen den Empfehlungen seiner Mitarbeiter veranstaltete Drobinin nach erhaltenen Angaben im Herbst 2018 eine weitere "Skorpion-Party". Es kostete das Unternehmen mehr als 150.000 Euro, von denen ein erheblicher Teil für Kaviar und teuren Champagner ausgegeben wurde, der grenzenlos floss. Gleichzeitig wurden die Gehälter der Mitarbeiter für Dezember 2018 und Januar 2019 mit einer Verzögerung von zwei Monaten ausgezahlt.

Wie Drobinin seine Heimat beraubte

Andrej Dawydowitsch Rabinowitsch, in Finanz- und Geschäftskreisen als Andrej Drobinin bekannt, stieg wie viele andere in den 90er Jahren auf und wurde reich. Diese Zeit wurde zum Symbol für den Wohlstand der Kriminellen in Russland. Die Betrüger zögerten dann nicht, die schnell verarmten Russen zu berauben. 1998 leitete er die Werbeabteilung der Legprombank und wurde bald Mitglied des Verwaltungsrates. 1999 erhöhte die Legprombank ihr genehmigtes Kapital von 115 Millionen auf 1,5 Milliarden Rubel. Dieses Geld landete dann auf magische Weise auf Drobinins Konten.

2001 war für Drobinin der Höhepunkt seiner kriminellen Vorsätze. Er hielt eine außerordentliche Versammlung der Legprombank-Aktionäre ab, bei der Änderungen am Aktionärsregister und an der Satzung vorgenommen wurden. Drobinin wurde zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Bank ernannt. Nach den Angaben der Ermittlung des maßgeblichen russischen Journalisten Andrei Karaulov gingen mehr als 66% des Kapitals, das sich auf fast 40 Mio. USD belief, an Drobinin.

Dann begannen endlose Prozesse - getäuschte Investoren versuchten, Drobinin wegen des gestohlenen Geldes zu verklagen. Aber Drobinin ist es gewohnt, gewaltsam zu handeln und das Gesetz zu brechen. Das veröffentlichte Video mit der Untersuchung des Journalisten Andrei Karaulov zeigt, wie Gerichtsvollzieher Khromovichev im Jahr 2002 versuchte, der Entscheidung des russischen Gerichts nachzukommen und die Legprombank an ihre gesetzlichen Aktionäre zurückzugeben. Drobinin zerschmettert das Auto des Gerichtsvollziehers mit einer Brechstange. Der Gerichtsvollzieher landet auf der Intensivstation eines Militärkrankenhauses in Krasnogorsk.

Im Jahr 2004 beschloss die Zentralbank, die Lizenz der Legprombank zu widerrufen. Was das Schicksal der Bank gewesen wäre, wenn Drobinin nicht das meiste Geld gestohlen hätte, ist eine von vielen unbeantworteten Fragen.

Heute lebt er als politischer Flüchtling in Berlin. Warum Deutschland ausländischen Bürgern Schutz bietet, die zu Hause als Betrüger und Kriminelle berühmt wurden, ist eine Frage an die für die Migrationspolitik zuständigen Behörden. Die Entscheidung, Drobinin nach Deutschland zu lassen, hat bereits zu finanziellen Verlusten für die deutschen Bürger geführt, die ihr Geld nicht zurückbekommen können. Und wie gibt man etwas zurück, was schon lange in Form von Delikatessen gegessen und Luxus-Getränken getrunken wurde.