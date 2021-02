Tipps zur Entspannung im Homeoffice

Bei vielen klappt es nicht so recht mit den Pausen im Homeoffice. Die Versuchung ist groß, statt sich zu entspannen und neue Energie zu tanken, lieber in der Pause den Geschirrspüler auszuräumen, schon einmal das Abendbrot vorzubereiten oder sonstiges sinnvolles zu tun. Doch stellt sich dabei Erholung ein? Wohl eher nicht. Auch beim Arbeiten zu Hause ist es wichtig, Pausen zu machen. Mit folgenden vier Tipps werden sie effektiv und erholsam genutzt.

Pausen sind auch im Homeoffice unverzichtbar. Wie sie genutzt werden, kann variieren und individuell entschieden werden. Wichtig ist, dass sich Erholung einstellt. Wer regelmäßig Pausen macht, ist konzentrierter und arbeitet produktiver. Mangelt es hingegen daran, tritt genau das Gegenteil ein. Müdigkeit, Fehler und Stress werden gefördert. Möglichkeiten für eine effektive und gesunde Pausengestaltung:

1. Mit einer kleinen Massage entspannen

Die Pausen sollten nicht zu lang sein, denn nach einer kurzen Unterbrechung kommen die meisten wieder einfacher in die Arbeit hinein. Es empfiehlt sich, den Arbeitsplatz zu verlassen, um abschalten zu können. Wie wäre es mit einer kleinen Massage? Die Massagesessel von Maxxus, die in einer großen Auswahl angeboten werden, sind ideal. Viel mehr Entspannung ist fast nicht möglich. Zudem können sie dabei helfen, Rückenschmerzen und Verspannungen vorzubeugen, die nicht selten im Homeoffice sind.

2. Power-Nap

Power-Napping kann absolute Wunder bewirken. Es dauert im Idealfall maximal 20 Minuten und eignet sich damit optimal für die Pause. Das kurze Nickerchen zwischendurch hilft dabei, innerhalb weniger Minuten neue Energie für den übrigen Tag zu tanken. Alles, was dafür nötig ist, ist sich gemütlich hinzulegen oder hinzusetzen und einzuschlafen. Anfangs ist es ratsam, sich einen Wecker zu stellen, denn schon ab einer halben Stunde Schlafdauer fällt man in eine tiefere Schlafphase. Hier wachen viele nicht mehr so ausgeruht auf. Daher darf der Power-Nap nicht zu lang sein.

3. Bewegung

Wer im Homeoffice am PC arbeitet, leidet oft unter Bewegungsmangel, der verschiedene Erkrankungen wie Rückenschmerzen, Herz-Kreislauf-Beschwerden und Übergewicht fördert. Bewegungsmangel sorgt zudem dafür, dass man schneller müde wird und sich schlechter konzentrieren kann. Ausreichend Bewegung ist daher wichtig. Ob es der Spaziergang um den Häuserblock, Pilates oder Yoga ist oder Fitness-Videos aus dem Internet genutzt werden, spielt dabei keine Rolle.

4. Frische Luft schnappen, gut essen und reichlich trinken

Auch im Homeoffice ist es wichtig, regelmäßig zu lüften, damit das Gehirn mit genügend Sauerstoff versorgt wird und somit konzentriert und leistungsfähig bleibt. Daher empfiehlt es sich, hin und wieder das Fenster zu öffnen oder hinaus zu gehen und mehrmals tief durchzuatmen. Zudem ist es wichtig, gesund zu essen und ausreichend zu trinken, denn auch dies fördert die Konzentration und Leistungsfähigkeit.

Zusammenfassung

Auch im Homeoffice ist es wichtig, die Pausen bewusst zu gestalten, um sich zu erholen und neue Energie zu tanken. Ansonsten werden die Konzentration und Leistungsfähigkeit schnell sinken. Wie die Pausen genau aussehen, bleibt jedem selber überlassen. Es ist zum Großteil auch davon abhängig, welcher Tätigkeit nachgegangen wird. Aktive Pausen sind für Beschäftigte geeignet, die überwiegend sitzen und wer vermehrt auf den Beinen ist, kann sie passiv gestalten. So stehen beispielsweise eine kurze Massage, ein Spaziergang oder sonstige Bewegung zur Auswahl. Daneben sollte regelmäßig gelüftet werden, um das Gehirn mit genügend Sauerstoff zu versorgen. Die frische Luft wirkt Müdigkeit und Konzentrationsproblemen entgegen.