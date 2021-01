Mehr Kunden durch Suchmaschinenoptimierung

Eine eigene Webseite gehört mittlerweile für fast jedes Unternehmen zum guten Ton, schließlich möchte man seinen Umsatz steigern und einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangen. Das Zauberwort heißt SEO. Die Suchintention bei Google muss erkannt und richtig genutzt werden. Ein einziger Fehler kann absolut ausreichend sein und zu einer dauerhaften Schädigung einer jeden Webseite führen.

Die passenden Keywords an der richtigen Stelle einzupflegen ist ein besonderer Teil einer jeden Arbeit, die man nicht vernachlässigen sollte, wenn man eine eigene Internetseite aufbauen möchte. Zudem spielt natürlich auch der Inhalt einer Website eine große Rolle sowie die Textlänge. Die Inhalte müssen richtig optimiert werden.

Mit den richtigen Inhalten den User ansprechen

Sind deine Inhalte ansprechend und interessant für den User gestaltet, dann wirst du diesen schnell dazu bringen, die von dir gewünschte Handlung auszuführen. Hierbei kann es sich um die Verweildauer handeln oder um den Kauf, den der User über deine Website ausführen soll. Wichtig ist insbesondere das Ranking bei Google, denn wer hier gefunden wird, der hat es fast geschafft.

Natürlich darfst du, wenn du einmal erfolgreich geworden bist und ganz vorne bei Google rankst, deine weitere Arbeit nicht vernachlässigen. Wichtig ist, dass dem User offene Fragen beantwortet werden, dass dieser bei dir auf der Seite genau das findet, was er sucht. Findet der User nicht das, was er sucht, so verlässt er schnell wieder deine Seite und wird sicherlich nicht mehr zurückkehren. Dieser Vorgang entgeht Google natürlich auch nicht. Passiert dies einmal oder zweimal, so ist dies nicht weiter schlimm, doch tritt dieser Fall des Öfteren auf, so bemerkt Google dies. Du wirst deinen hart erkämpften Platz im Google Ranking verlieren.

Die Ladezeit deiner Website spielt eine große Rolle

Mal Hand aufs Herz, gelangst du auf eine Internetseite, die eine lange Ladezeit hat, so verlierst du schnell die Lust auf dieser zu verweilen. Du verlässt diese und suchst nach einer Alternative. Schlecht für diese Website und den Anbieter. Durch eine schnelle Ladezeit kannst du einen wesentlich höheren Umsatz generieren. Es wird davon ausgegangen, dass bei einer kürzeren Ladezeit gut 7% mehr Käufer zu erwarten sind. Du kannst also davon ausgehen, umso schneller deine Website ist, desto besser wird auch langfristig dein Ranking sein.

Hast du dich bereits im Internet einmal genauer umgesehen, so bist du vielleicht auf unterschiedliche kostenlose Tools gestoßen, mit denen du die Ladezeit deiner Website überprüfen kannst. Ein solches Tool solltest du unbedingt verwenden. Google bietet dir ein solches Tool an und informiert dich, ob du über einen annehmbaren Wert mit deiner Internetseite verfügst.

Wie du deinen Umsatz günstig erhöhen kannst

Ausreichend Traffic zu generieren sollte das A und O für dich sein. Hier gibt es ein paar Tricks, die dir dabei günstig helfen können. Google Analytics kann für dich und deine Website eine große Unterstützung sein. Ein wichtiger Punkt ist zudem, dass du herausfindest, wie viele Seitenbesucher du eigentlich benötigst damit du deine Umsatzziele erreichen kannst.

Google Analytics gehört zur Basis, wenn du eine eigene erfolgreiche Website aufbauen möchtest. Google bietet dir viele Tools, die dich unterstützen können beim Aufbau deiner Homepage völlig kostenlos an. Wichtig ist hierfür lediglich ein eigener Google Account. Ebenso ist anzuraten, dass du mit dem Google Tag Manager arbeitest.

Doch wozu benötigst du den Google Tag Manager eigentlich? Dieser ist ein besonders wichtiges Tool, mit dem du das Verhalten deiner User beobachten kannst. Was suchen deine Besucher? Was erwarten diese von deiner Internetseite und was solltest du ändern, damit du höher bei Google rankst? Diese Fragen kann dir der Google Tag Manager langfristig beantworten.

Eine eigene Website ist für ein jedes Unternehmen, egal, ob dieses klein oder groß ist eine Bereicherung, wenn man gefunden werden und seinen Umsatz erhöhen möchte. Jedoch ist der Aufbau mit Arbeit verbunden und nicht nur zu Anfang sollte man sein ganzes Herzblut in seine Website stecken, sondern auch langfristig sollte eine solche Seite immer wieder an die Wünsche und Bedürfnisse der User angepasst werden.

Bild von Anna Nerd auf Pixabay