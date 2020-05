Wirtschaft New Work statt Dienstwagen – so wollen Arbeitgeber punkten

Arbeitgeber setzen auf mehr Flexibilität – Statussymbole wie ein Dienstwagen sind weniger beliebt.

Deutschland. In vielen Unternehmen sorgt der Fachkräftemangel für Herausforderungen beim Recruiting: Es wird schwerer, qualifizierte Mitarbeiter zu finden und sich im Vergleich mit anderen attraktiven Arbeitgebern zu behaupten. Eine Bitkom-Umfrage zeigt, dass die Firmen deshalb diverse Maßnahmen ergreifen. Viele wollen ihren Mitarbeitern mehr Flexibilität ermöglichen. Statussymbole wie ein Dienstwagen sind dagegen weniger beliebt.

Für die Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom wurden 856 Geschäftsführer und Personalverantwortliche aus allen Branchen befragt, welche Maßnahmen sie für die Mitarbeitergewinnung und -bindung einsetzen. Warum es diese braucht, erklärt Bitkom-Präsident Achim Berg: „Aus dem Arbeitgebermarkt ist ein Arbeitnehmermarkt geworden. In vielen Berufen und quer durch alle Branchen gibt es einen Mangel an Fachkräften – und nicht nur die besten Köpfe sind heiß umworben. Viele Unternehmen lassen sich einiges einfallen, um Mitarbeiter zu begeistern und langfristig zu binden.” Diese Veränderungen bemerken fast alle Unternehmen: Versicherungen wie die Allianz, Banken wie die Commerzbank, Informationstechnologie-Firmen wie Microsoft oder SAP und Finanzdienstleister wie Swiss Life Select. Sie alle müssen Wege finden, dem Fachkräftemangel zu begegnen und die gefragten Talente zu begeistern.

Getränke und Technik für zufriedene Mitarbeiter

Mit Abstand am häufigsten kann sich die Belegschaft in den für die Bitkom-Erhebung befragten Firmen über kostenlose Getränke freuen: 92 Prozent der Unternehmen bieten diesen Service an. Immerhin bei 21 Prozent gibt es kostenfreie Verpflegung, zum Beispiel in einer Kantine oder durch einen Obstkorb.

Mehr als die Hälfte der Arbeitgeber (55 Prozent) möchte durch die aktuellste Technik überzeugen und stattet die Mitarbeiter mit Smartphones, Tablets oder Computern der neuesten Generation aus. Ganz im Sinne des oft zitierten Work-Life-Blendings, also der zunehmenden Verschmelzung von Arbeit und Freizeit, erlauben 60 Prozent der Unternehmen eine private Nutzung von dienstlichen Geräten.

Gleitzeit & Co.: Flexibilität wird wichtiger

Viele Arbeitnehmer freuen sich über eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und über mehr Flexibilität bei der Gestaltung ihres Alltags. Deshalb bieten 71 Prozent der befragten Arbeitgeber Gleitzeit an. Knapp die Hälfte (46 Prozent) haben sich sogar für Vertrauensarbeitszeit entschieden. Hierbei können die Beschäftigten ihre Arbeitszeit freier einteilen und müssen sie nicht mehr bis ins kleinste Detail erfassen. Im Vordergrund steht die Erledigung ihrer Aufgaben und sie erhalten so mehr Verantwortung.

Mitarbeitern mit Kindern hilft auch eine Kinderbetreuung im Unternehmen dabei, ihren Alltag besser zu organisieren. Eine solche ist aber nur in acht Prozent der befragten Firmen vorhanden. Dafür unterstützen 54 Prozent ihre Belegschaft in Sachen Mobilität und bieten ein Jobticket für den öffentlichen Nahverkehr.

Weiterbildung, Gemeinschaft und Gesundheit

Für mehr als zwei Drittel der Unternehmen (69 Prozent) sind Weiterbildungsmaßnahmen ein wichtiger Baustein bei der Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. 44 Prozent möchten auch mit einer Arbeitsatmosphäre punkten, die das Gemeinschaftsgefühl in den Teams stärkt. Dazu können auch Events wie Weihnachtsfeiern und Sommerfeste beitragen, die 29 Prozent bieten. Eine geringere Rolle spielen Unterhaltungsmöglichkeiten wie eine Spielekonsole oder ein Tischkicker (19 Prozent).

Gesunde Mitarbeiter sind häufig auch zufriedener. Nach diesem Grundsatz handelt etwas weniger als jedes fünfte befragte Unternehmen: Gesundheitsfördernde Maßnahmen für die Belegschaft gibt es in 17 Prozent der Firmen. Für eine bessere Work-Life-Balance bieten 14 Prozent der Arbeitgeber die Möglichkeit, ein Sabbatical zu machen und für eine bestimmte Zeit die Arbeit zu pausieren – zum Beispiel für eine Reise oder die persönliche Weiterentwicklung.

Dienstwagen und hohes Gehalt kaum im Fokus

Überraschenderweise setzen nur zwölf Prozent der Unternehmen auf den klassischen Dienstwagen, um Mitarbeiter zu begeistern. Nur neun Prozent bieten ein überdurchschnittlich hohes Gehalt an. Immerhin 19 Prozent setzen auf betriebliche Zuschüsse zur Altersvorsorge – auch eine Form von finanziellem Anreiz. Nur bei sehr wenigen Firmen (zwei Prozent) gibt es einen Bonus zum Stellenantritt, zum Beispiel in Form von Unternehmensanteilen.