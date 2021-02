Garten: Wie Terrassen fit für den Frühling werden

Zwitschernde Vögel, schmelzender Schnee und zarte Triebe: Ab Ende Februar tauen Gärten aus der Winterstarre auf. Gartenbesitzer können wieder mehr Zeit unter freiem Himmel verbringen. Nicht nur mit Gartenarbeit, sondern auch auf der Terrasse. Höchste Zeit, die Außenanlagen frühlingsfit zu machen.

Unkraut jäten, Samen aussäen und Beete neu strukturieren. Schon im Februar gibt es im Garten einiges zu tun. Als Mittelpunkt der Außenanlagen verdient auch die Terrasse etwas Vorbereitung auf den Frühling.

Frühjahrsputz auf der Terrasse: Was ist zu tun?

Mit Duftstoffen und beruhigenden Geräuschen fördert das Grün vor dem Fenster die Entspannung. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Aufenthalte im Garten den Blutdruck senken und das Schmerzempfinden vermindern. Dem nicht genug, macht Gartenarbeit wegen ihres meditativen Charakters glücklich. Sowohl auf die geistige als auch körperliche Gesundheit wirkt sich das Garteln somit positiv aus, solange man rückenschonend arbeitet und Verletzungen vorbeugt. Im vergangenen Jahr konnte man sich in Bayern und dem Rest von Deutschland davon überzeugen – seit der Pandemie verbringen Eigenheimbesitzer deutlich mehr Zeit in ihren Grünoasen. Fast genauso gesundheitsförderlich wie die Gartenarbeit sind entspannte Stunden aus der Terrasse. Um diese wieder richtig genießen zu können, kümmert man sich beim anstehenden Frühjahrsputz am besten um

die Reinigung der Böden die Reparatur entstandener Defekte. Sicht- und Sonnenschutz. die Instandsetzung der Terrassenmöbel. passende Dekoration.

1. Reinigung der Böden

Noch sind die Terrassenmöbel eingemottet. Bevor man sie nach der Wintersaison wieder aufstellt, müssen zunächst die Bodenbeläge gereinigt werden. Während der Ruhepause sammelt sich Dreck an in Form von herumliegenden Laubresten, wachsendem Unkraut in den Fugen und grünen Belag: Neben Moos und Flechten haben sich in der Winterpause chlorophyllhaltige Mikroorganismen breit gemacht. Damit die Terrasse wieder einladend wirkt, sollten Gartenbesitzer

Laub und Äste mit einem Besten beseitigen.

Stein- und Hartholzböden mit dem Hochdruckreiniger abspritzen.

Betonböden mit Sand abfegen.

hartnäckige Flecken mit Soda-Wasser bearbeiten.

die Fugen zwischen Pflastersteinen mit einem Gasbrenner ausbrennen.

Holzböden abschließend mit einem umweltfreundlichen Holzöl behandeln.

Zusatz-Tipp für Steinböden: Das Oxidationsmittel Kaliumpermanganat erhöht vermengt mit Soda-Wasser die Reinigungswirkung.

2. Reparatur entstandener Defekte

Nicht immer schafft es die Terrasse unbeschädigt durch den Winter. Die Temperaturen können die Fugen aus dem Bodenbelag sprengen und sogar Elementen wie der Markise zusetzen. Bevor der Frühling anbricht, sollten Gartenbesitzer den Außenbereich am besten nach kleineren Defekten dieser Art absuchen. Geringfügige Schäden lassen sich meist in Eigenregie reparieren. Zum Beispiel mit wetterfesten Klebstoffen und Harzen für das jeweilige Material.

Zusatz-Tipp zur Terrassen-Instandhaltung: Damit die Fugen der Bodenbeläge lange halten, sind regelmäßige Fugen-Sanierungen mit wasserdichtem Fugenmörtel sinnvoll.

3. Sicht- und Sonnenschutz

Neugierige Nachbarn sind besonders lästig, sobald man wieder mehr Zeit im Freien verbringt. Sichtschutzelementen halten ihre Blicke fern. Beispielsweise Wände auf Kunststoff, Bambus oder Weide. Auch Zäune und Zaunblenden aus Schilfrohr, Rinde oder Farn eignen sich zum Sichtschutz. Dasselbe gilt für frei stehende Pflanzen. Nicht nur vor Blicken wollen Eigenheimbesitzer spätestens ab dem Frühling sicher sein. Auch der Sonnenschutz gewinnt an Bedeutung, sobald es wärmer wird. Markisen und andere Überdachungen reichen oft nicht. Um unabhängig von der Tageszeit geschützt zu sein, am besten seitliche Sonnensegel spannen.

4. Instandsetzung der Terrassenmöbel

Terrassenmöbel verwandeln den Garten während der warmen Jahreszeit in ein Wohnzimmer unter freiem Himmel. Damit sie lange ansehnlich bleiben, brauchen auch sie Pflege. Nach der Winterpause sind beispielsweise Imprägnierungen empfehlenswert. So insbesondere bei Elementen aus Holz. Bei Materialien wie Rattan ist die Behandlung mit speziellen Pflegeölen sinnvoll. Zur Instandhaltung von Imitaten aus Kunststoff bietet sich Polyrattan-Reiniger an. Metall behandelt man am besten mit Metallschutzmitteln. Instandsetzungsarbeiten wie diese lohnen sich auf lange Sicht, weil sie die Lebensdauer der Gartenmöbel verlängern.

5. Passende Dekoration

Der letzte Schritt auf dem Weg zur frühlingsfitten Terrasse ist die Dekoration. Letztlich sind der Fantasie hierbei kaum Grenzen gesetzt. Ob man nun luftige Wohntextilien in Farben wie Gelb und Grün aufspannt oder auf Terrassenpflanzen als Akzentgeber setzt: Damit das Flair auf der Terrasse gut zur Jahreszeit passt, wird es am besten freundlich, hell und leicht. Warmweiße LED-Lichter sorgen in den Abendstunden für stimmungsvolle Beleuchtung. Auf wettergeschützten Terrassen kann sogar ein Outdoor-Teppich ausgelegt werden, der einen Kontrast zum Holz- oder Steinboden bildet und das Außen-Wohnzimmer umso wohnlicher wirken lässt.