Maßnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus

Das Coronavirus versetzt im Moment die ganze Welt in Angst und Schrecken, als Folge haben viele Länder den Notstand ausgerufen und Ausgangsbeschränkungen verhängt. Die tückische Erkrankung überträgt sich ausgehend von infizierten Personen, überwiegend durch das Husten oder Niesen.

Allerdings ist eine Infizierung auch möglich, wenn Oberflächen oder Dinge berührt werden, auf denen sich das Virus befindet. Sobald der Griff dann an die Augen, den Mund oder die Nase geht, kann es zu einer Ansteckung kommen. Genauso wie bei Grippe und sonstigen Atemwegserkrankungen bietet das Einhalten der üblichen Hygieneregeln zumindest einen gewissen Schutz gegen das Coronavirus. In diesem Zusammenhang sind hygienische Maßnahmen für die Hände extrem wichtig. Das Coronavirus dirigiert zurzeit das Alltagsleben und wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten noch tun. Deshalb sind Veränderungen bei den Verhaltensweisen im täglichen Umgang der Bürger zwingend erforderlich. Nur so lässt sich die weitere Ausbreitung eindämmen und die Gefahr von neuen Infektionen abwenden.

Hinweisschilder für das korrekte Verhalten

Trotz der großen Ansteckungsgefahr verhalten sich viele Menschen weiterhin extrem sorglos, oft aus Unwissenheit oder Nachlässigkeit. Deswegen ist es ausschlaggebend, überall auf die Risiken hinzuweisen. Speziell auf der Arbeit und im Umgang mit Kunden besteht eine erhöhte Gefahr von Infektionen. Aus diesem Grund sollten Unternehmen ihre Mitarbeiter und Kunden in allen Bereichen auf das richtige Verhalten aufmerksam machen. Dabei leisten Hinweisschilder einen maßgeblichen Beitrag, sowohl auf dem Firmengelände, den Büroräumen als auch in den Toiletten. Dank der stets präsenten Erinnerung lässt sich die notwendige Hygiene nachhaltiger umsetzten. Darüber hinaus leisten die Hinweisschilder auch in Behörden, Kindergärten, Schulen und sonstigen Einrichtungen einen entscheidenden Beitrag zur Prävention. Aber auch in Apotheken, Arztpraxen und Krankenhäusern ist ein Aufstellen der Schutzschilder sinnvoll, genauso wie in Drogerien und Lebensmittelmärkten.

Schutzschilder als Maßnahmen gegen Coronavirus

Schutzschilder sind grundlegende Maßnahmen gegen den Coronavirus, sie dienen zur Aufklärung in Unternehmen, Geschäften und öffentlichen Einrichtungen. Dank der professionellen Beschilderung erhöht sich die Sicherheit am Arbeitsplatz. Zur Auswahl stehen verschiedene Designs und Botschaften, siehe Schutzschilder-Coronavirus auf seton.de. Dank der plakativen Hinweisschilder und gezielt platzierten Aushänge wird das Umfeld auf die notwendigen Schutzmaßnahmen im Hinblick auf das COVID 19 sensibilisiert. Dazu zählen Distanz bewahren, intensivierte Hygieneregeln befolgen und gesetzlich vorgeschriebene Einschränkungen akzeptieren. Neben den Schildern gibt es auch Aufkleber, um auf die Gefahren bezüglich dem Coronavirus hinzuweisen. Je öfter diese ordnungsgemäßen Vorsichtsmaßnahmen von den Mitmenschen gesehen werden, umso wahrscheinlicher ist deren Integration in das individuelle Verhalten. Dank einer Kombination von Bild mit einem dazu gehörigen Text verstärkt sich noch die Wahrnehmung der Botschaft.

Piktogramme als Hinweise im Zuge des Coronavirus

Piktogramme erklären sich von selbst und sind ohne Sprachkenntnisse für jeden leicht verständlich. Die Schilder sind mit einer leuchtend blauen Farbe und weißen Symbolen versehen, um stark aufzufallen. Dank der international gültigen Symbole ist auf den ersten Blick sofort ersichtlich, welche Verhaltensweise angebracht ist. Deshalb sind Piktogramme speziell am Flughafen, auf Bahnhöfen, beim Zoll, auf Tankstellen und Raststätten extrem sinnvoll und leisten dort einen wichtigen Dienst. In diesen öffentlichen Bereichen herrscht eine reger Publikumsverkehr aus aller Welt und die involvierten Personen sind oft nicht der Landessprache mächtig.