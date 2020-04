Wertvolle Tipp Wie eröffne ich ein Restaurant?

Foto: www.images.unsplash.com

Viele Menschen verbinden ein gutes Leben mit einem gutem Essen. Im Garten Eden, aus dem wir nach der „Erbsünde“ vertrieben wurden, konnte man herrlich schlemmen. Denken wir an ein Paradies, sprechen wir auch vom Land, in dem Milch und Honig fließen; und verwenden wir die Redewendung: „wie Gott in Frankreich leben“, dann verbinden wir dies ebenfalls mit feinster Kost.