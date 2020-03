Befestigungstipps: Wenn normale Schrauben nicht mehr reichen

Eine zuverlässige Befestigung von Bauteilen aneinander und an der Wand hängt von der Schrauben- und Dübelwahl ab. Industrie und Heimwerker profitieren von den richtigen Bauteilen.

Spezielle Schrauben für besondere Anforderungen

Liegt tatsächlich ein Fall vor, bei dem normale Schrauben den Anforderungen der Befestigung nicht standhalten können, dann führt kein Weg daran vorbei, Spezialschrauben und Präzisionsteile zu besorgen. Sonderanfertigungen werden dann notwendig, wenn die Teile, die befestigt werden sollen, ein außerordentlich hohes Gewicht mit sich bringen oder das Trägermaterial besondere Eigenschaften besitzt. Am häufigsten tritt das in den folgenden Bereichen auf:

• Maschinenbau

• Medizintechnik

• Schiffsbau

• Flugzeugbau

• Luft- und Raumfahrt

Neben den hohen Anforderungen an Robustheit wiegen sicherheitstechnische Aspekte bei der Entscheidung für Spezialschrauben schwer. Die Produkte müssen dem TÜV und weiteren individuellen Standards entsprechen. Weitere spezielle Branchen, wie z. B. die Nuklearbranche und die Energieerzeugung, weisen besonders hohe Anforderungen an die Schrauben auf, da hohe Temperaturen und Kräfte wirken. Reaktordruckbehälter aus der Nuklearbranche beispielsweise müssen einer Temperatur bis 145 °C trotzen.

Neben den Fachbereichen und dem beruflichen Kontext sind Spezialschrauben unter Umständen auch bei Heimwerkern für Arbeiten daheim gefragt. Während fertige Produkte aus dem Laden meist die benötigten und passenden Schrauben im Lieferumfang enthalten, ist es bei Eigenkonstruktionen anders. Wer daheim Gipskartonplatten montieren und beplanken möchte, wird nicht nur auf die bloße Schraube und deren Länge achten müssen, sondern auch die Ausführung der Unterkonstruktion unter den Gipskartonplatten beachten müssen. Ein Beispiel: Wird eine Gipskartonplatte auf einer Unterkonstruktion aus Holz montiert, dann sind Schnellbauschrauben mit Grobgewinde erforderlich. Im Falle einer Unterkonstruktion aus dünnwandigem Metall (CW, UD, CD, UW, LW oder HUT) wiederum sind Schnellbauschrauben mit Feingewinde einzusetzen. Da die Auswahl der richtigen Schrauben für Heimwerker mit eigens gebauten Konstruktionen komplex ist, ist es immer angeraten, sich an einen Produzenten zu wenden, der bei der Fertigung von Spezialschrauben und Präzisionsteilen erfahren ist. Diesem werden die individuellen Bedingungen und das Bauprojekt geschildert, woraufhin die richtigen Schrauben geliefert werden.

Die Bedeutung des korrekten Dübeleinsatzes

Nachdem ein Loch ins Mauerwerk gebohrt wurde, wird vor der Schraube ein Dübel in die Wand getrieben. Die Dübel werden von der Größe her an die Schraube angepasst und sind eine entscheidende Komponente, wenn es um einen festen Halt der zu befestigenden Dinge geht. Manchmal ist das Problem einer schwachen Befestigung nicht in der Schraube selbst gegeben, sondern im Dübel aufzufinden.

Bei einer Bohrung in einer Gipswand und einer Montage des Dübels in der Wand wird sich bei der Verwendung des falschen Dübels die Schraube samt Bauteil nicht an der Wand halten. Grund dafür ist der hinter der dünnen Gipswand befindliche Hohlraum, der einem Dübel kaum Aufnahmefläche bietet. Je nach Wand variieren somit die Anforderungen an einen Dübel. Dübel und Untergrund müssen miteinander harmonieren. Aus diesem Grund wurde eine umfangreiche Auswahl an Dübeln geschaffen:

• Universaldübel

• Spreizdübel

• Federdübel

• Gipsplattendübel

• Messingdübel

• Gasbetondübel

• Rahmendübel

• Nageldübel

• Dämmstoffdübel

• Chemische Dübel

Die Universaldübel harmonieren aufgrund ihrer Machart mit den meisten Untergründen. Sie sind manchmal sogar bei Hohlräumen hinter der Wand zuverlässig nutzbar. Nach dem Bohren und Einstecken spreizt sich der Dübel und verknotet sich, was einen festen Halt bewirkt.

Alle anderen Arten von Dübeln werden in Abhängigkeit von dem Untergrund genutzt. Sie sind meist teurer als Universaldübel und lassen sich unterschiedlich montieren. Je nach Art des Dübels ist eine höhere oder geringere Traglast als beim Universaldübel ein weiteres Charakteristikum. Federdübel sind beispielsweise eher für leichte Lasten gedacht und werden an Decken montiert.

Da die Auswahl groß ist, lohnt sich beim Kauf die Rücksprache mit dem Personal. Dieses nennt nach Angabe des Untergrunds den passenden Dübel und gibt das passende Schraubenset dazu.