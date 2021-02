Regelmäßige Reinigung von Firmengebäuden: Welche Schritte sind in welchen Zeiträumen nötig?

Firmengebäude müssen in regelmäßigen Zeitintervallen gereinigt werden. Wie oft welche Art der Reinigung notwendig wird, hängt vor allem vom gewünschten Reinigungsgrad, der Nutzungshäufigkeit und der Verschmutzungsanfälligkeit einzelner Arbeitsbereiche ab. Während Unterhalts- und Sichtreinigungen regelmäßig durchgeführt werden müssen, fallen Zwischen- und Grundreinigungen selten an. Wichtig ist es, die Reinigungszyklen auf den eigenen Bedarf anzupassen und ein individuelles Hygienekonzept zu erstellen.

Unterhalts- und Sichtreinigungen

Unterhalts- und Sichtreinigungen werden in der Regel wöchentlich durchgeführt. Es gibt spezielle Unternehmen, bei denen aufgrund erhöhter Hygienestandards eine tägliche Reinigung notwendig wird, zumeist ist aber ein wöchentlicher Turnus gängig. Solche Reinigungen müssen von speziell geschulten und erfahrenen Fachleuten durchgeführt werden, um effizient und nachhaltig zu sein. Eine Glasreinigung spielt in diesem Zusammenhang ebenso eine wichtige Rolle wie die Reinigung von Oberflächen und Arbeitsplätzen. Mülleimer müssen regelmäßig gelehrt und die Betriebsstädten gereinigt werden. Während bei der Sichtreinigung alle sichtbaren Verschmutzungen beseitigt werden, wird durch eine Unterhaltsreinigung die Arbeitsfähigkeit einer Betriebsstätte sichergestellt.

Zwischen- und Grundreinigungen

Zwischen- und Grundreinigungen umfassen deutlich mehr Aufgaben als Unterhalts- und Sichtreinigungen und sind entsprechend aufwendiger und langwieriger. Deswegen werden sie in den meisten Fällen monatlich und teilweise sogar nur jährlich durchgeführt. Zu den wichtigsten Aufgaben bei solchen Reinigungen zählen die Säuberung von Heizkörpern, das Putzen von Schränken sowie die Pflege von Betriebsanlagen. Abhängig vom jeweiligen Unternehmen fallen unterschiedliche Aufgaben an, die verschiedene Vorkenntnisse und Methoden erforderlich machen. Einige Betriebe sind auf Spezialreinigungen angewiesen und wenden sich daher an ausgewiesene Experten mit langjähriger Erfahrung wie beispielsweise die Gebäudereinigung Ulm.

Drei Faktoren als Grundlage beim Reinigungsturnus

Es gibt grundsätzlich drei Faktoren, die darüber entscheiden, wie oft eine Reinigung von Firmengebäuden erfolgen muss: der gewünschte Hygienestandard, die Nutzungshäufigkeit und der Verschmutzungsgrad. So sind in Pflegeeinrichtungen beispielsweise ganz andere Hygienestandards erforderlich als in einem Bürogebäude. Immerhin wohnen hier alte, kranke und pflegebedürftige Menschen, die speziell vor Infektionen geschützt werden müssen. Zudem müssen Gebäude, die stark frequentiert sind, häufiger gereinigt werden, als kaum genutzte Räume. Wenn ein Betrieb also viel Publikumsverkehr hat und immer wieder Menschen in die Gebäude kommen, ist ein engerer Reinigungsturnus erforderlich als in Firmen mit wenig Besuchern. Der Verschmutzungsgrad in Industrieunternehmen und Fabriken ist deutlich größer als in Bürogebäuden. Entsprechend sollten auch hier kurze Abstände zwischen den einzelnen Reinigungszyklen liegen.

Reinigungszyklen sind vom jeweiligen Unternehmen abhängig

Es gibt kein offizielles Handbuch, in dem festgehalten ist, welche Firma wie oft gereinigt werden muss. Deswegen ist es wichtig, dass die Unternehmen ihren Bedarf genau bestimmen und ein individuelles Reinigungskonzept entwerfen. Wer seine Firmengebäude als Visitenkarte nutzen möchte, braucht häufiger eine Glas- und Fassadenreinigung als Betriebe, die kaum Besuch bekommen. Während in Fabrikanlagen zumeist ein hoher Verschmutzungsgrad vorliegt, ist dies in Büroräumen kaum der Fall. Solche Besonderheiten müssen bei der Planung der Reinigungszyklen im Namen der Betriebssicherheit berücksichtigt werden.

Die Fachbetriebe für Gebäudereinigungen kommen ihren Kunden hierbei entgegen. Sie bieten zumeist modulare Lösungen an, aus denen sich die Interessierten einzelne Leistungen aussuchen können. Sie buchen somit ausschließlich Services, die sie benötigen, und zahlen nur für sinnvolle Reinigungen. In einem gemeinsamen Gespräch klären die Anbieter den jeweiligen Bedarf und schlagen Lösungen vor, die auf die individuellen Wünsche und Anforderungen der diversen Betriebe zugeschnitten sind.

Fazit

Welcher Reinigungsturnus sich für ein Unternehmen anbietet, hängt stark von dessen Tätigkeitsfeld und Arbeitsweisen ab. Deswegen ist es unerlässlich, ein individuelles Reinigungs- und Hygienekonzept zu entwerfen und umzusetzen, das den jeweiligen Ansprüchen der Firma Rechnung trägt. Außerdem kommt es darauf an, einen seriösen und erfahrenen Anbieter zu finden, der sich mit den zahlreichen Reinigungsaufgaben und -methoden exzellent auskennt. Qualität und Zuverlässigkeit sollten die ausschlaggebenden Kriterien sein. Diese sind bei vielen Anbietern für wenig Geld zu haben.