Betriebssicherheit in und nach der Krise: Die Chance, Mitarbeiter und Unternehmen zu stärken

Betriebssicherheit und Unternehmenserfolg: Machen Sie Ihren Betrieb jetzt fit zum Durchstarten!Betriebssicherheit ist in jedem deutschen Betrieb ein Thema - das auch meist sehr ernst genommen wird, aber doch häufig eine Art "Stiefkind"-Dasein führt: Die Bereitstellung, Aufrechterhaltung und Überprüfung der Betriebssicherheit muss von dem oder den dafür Zuständigen erledigt werden, zuverlässig und eher leidenschaftslos.

Die Corona-Krise hat sicher mehr als deutlich gemacht, wie wichtig es ist, in Sachen Betriebssicherheit ständig zuverlässig auf dem Laufenden zu bleiben: Die Hygiene in allen Bereichen des Betriebes gehört zur Betriebssicherheit. Unternehmen mit entsprechend geschulten Spezialisten konnten auch den Hygiene-Anforderungen einer Pandemie schneller und besser nachkommen als Unternehmen, für die Hygiene außerhalb Hygiene-sensibler Produktionsbereiche, Pausenräumen und Toiletten eher "Neuland" war.

Der "Pausenraum" liefert jedoch genau das Stichwort, um gerade jetzt für etwas mehr Leidenschaft bei der Umsetzung der Betriebssicherheit zu plädieren: Wie die Corona-Krise auch in vielen anderen Bereichen zu einer neuen Sicht angeregt hat, die oft nicht mehr war als eine Rückbesinnung auf Kernfunktionen und -zwecke, lohnt es sich auch, die Betriebssicherheit wieder mehr von ihrem ursprünglichen Zweck her zu interpretieren: Sie soll ein Umfeld schaffen, in dem sich jeder Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz sicher und wohl fühlt; wenn das gelingt, steigert sie unmittelbar den Unternehmenserfolg. Leidenschaft und Kreativität können dabei nur helfen:

Kreativität gefragt: So bleibt der Betrieb auch in hektischen Zeiten sicher

Wenn Ihr Unternehmen gerade so richtig gut läuft, zum Beispiel weil über einen neuen oder neu aufgesetzten Online-Auftritt jede Menge Kundenaufträge hereinkommen, scheinen Fragen der Betriebssicherheit nicht gerade die erste Priorität zu genießen. Die Betriebssicherheit wurde gerade an die Anforderungen der neuen Hygieneregeln angepasst, nun soll es einfach "laufen".

Das ist in mehrfacher Hinsicht zu kurz gedacht: Die Hygieneregeln werden noch lange immer wieder neu angepasst werden müssen; mit dem Arbeitsaufkommen steigen auch die Anforderungen an die Sicherheit im Betrieb; heute werden kreative Lösungen angeboten, die mehr Sicherheit bringen und dabei Arbeitszeit und Kosten sparen:

Sicherheitsschalter von Schmersal können an allen Maschinen und Geräten angebracht werden, die nicht weiterlaufen sollen, wenn die Aufmerksamkeit des zuständigen Mitarbeiters gerade anderweitig beansprucht wird. Dies kann auch nachträglich erfolgen, z. B. als Installation berührungsloser/in übergeordnete Kommunikationsnetzwerke integrierter Schalter - eine sehr effiziente Anpassung an Hygiene-Anforderungen, die jahrelang Kosten spart.

Sicherheits-Inventur in der Krisenflaute: Damit der Neustart nur so "flutscht"

Die Schalterumrüstung war nur ein Beispiel positiv wirkender Betriebssicherheits-Lösungen: Die moderne Sicherheitstechnik stellt viele Ideen und Elemente bereit, die das Arbeiten nicht nur sicherer, sondern auch effizienter und angenehmer machen.

Wenn ein Betrieb in der Krise auf Heimarbeit umgestellt hat, werden in jedem fortschrittlichen Betrieb die alten Anwesenheits-Muster auf den Prüfstand gestellt. Was in Deutschland auch schon lange fällig war, weil die Präsenzpflicht nachweislich die Produktivität mindert, vgl. karrierebibel.de/anwesenheitspflicht und www.zukunftsinstitut.de/artikel/arbeiten-nach-corona.

Wenn Sie bei den Ideen und Plänen zur Umgestaltung von vornherein die Betriebssicherheit mit einbeziehen, können Sie viel Zeit und Geld sparen. Denn die typischen Gefahrenquellen eines Büroarbeitsplatzes gleichen denen eines Heimarbeitplatzes - folgende Liste gibt eine erste Orientierung:

- Ordner brauchen Ordnung und eventuell ein eigenes Möbel, mit extra "Transportfach" Büro Heim

- Schreibtisch und Regale müssen sicher und kippfest aufgestellt werden

- Für hohe Regale mit Arbeitsutensilien müssen sichere Stehleitern zur Verfügung gestellt werden

- Geeignete Sitzgelegenheiten schützen vor Haltungsschäden

- Richtige Bildschirmhöhen und -abstände und ggf. Arbeitsplatzbrillen bewahren vor Augenproblemen

- "Kabelsalat" als Stolperfalle Nr. 1 sollten durch Kabelkanäle bereinigt werden

- Der Heimarbeitplatz muss genug Abstand zu privaten Elektrogeräten bieten

Wenn eine solche Liste (in betriebsspezifischer Ausgestaltung) an alle Mitarbeiter übermittelt wird, können diese ihre Anregungen einbringen, bevor der sicherheitstechnisch einwandfreie Heimarbeitplatz in Absprache mit dem Sicherheitsbeauftragten firmenübergreifend (und deshalb kostengünstig) umgesetzt wird.

Auch für Betriebe in Kurzarbeit lohnt sich eine Inventur des Betriebssicherheit-Status, weil Sie mit etwas Ruhe meist viele kleine Änderungen identifizieren und umsetzen können, von denen später die gesamten Belegschaft und damit auch das gesamte Unternehmen profitiert.