Wenn es vor allem morgens und abends kühler und zeitiger dunkel wird, ist es an der Zeit, den Schrank mit der aktuellen Herbstmode einzudecken. Doch welche Kleidungsstücke sollten dabei nicht fehlen? Der Herbst ist immerhin ein Allround-Talent. Jedes Wetter ist möglich, sodass sich vieles kombinieren lässt. Der folgende Mode-Ratgeber nennt die wichtigsten Kleidungsstücke, die in diesem Herbst nicht fehlen sollten. Zudem folgen Tipps, wie sie sich kombinieren lassen.

Mit moderner Kleidung durch den Herbst - was ist angesagt?

Die Sommermode geht, die Herbstlooks kommen und sie sind sehr vielfältig und bieten für jeden Geschmack das Passende. Die Styles sind lässig. Der Wohlfühlfaktor steht daher im Fokus. Wer sich noch nicht mit der aktuellen Mode eingedeckt hat, sollte dies schleunigst tun. gutscheinsammler.de bietet dabei die Möglichkeit, kräftig Geld zu sparen. Hier stehen immer aktuelle Gutscheine zur Verfügung. Folgende Fashion-Trends sind angesagt:

1. Kleider

Die meisten möchten sich gar nicht vom Sommer und vor allem von den schönen Kleidern verabschieden. Dies ist auch im Herbst nicht nötig. Mit den passenden Kleidungsstücken wie einer hübschen Strickjacke oder einem Blazer und Schuhen wie Stiefeletten lassen sich Herbstkleider mit langem Arm und aus wärmeren Materialien gefertigt auch an lauen Tagen tragen. Angesagt sind stilvolle, kuschelig weiche Feinstrickkleider, die eine feminine Silhouette zaubern. Auch Jacquardstrick eignet sich für den kühleren Herbst.

2. Strickjacken

Egal, ob Fein- oder Grobstrick, Strick ist ein angesagtes Material im Modeherbst 2020. Daher runden Strickjacken und kuschelige Pullover die Garderobe gekonnt ab. Es darf auch der Midirock aus Strick sein, der zum passenden Oberteil kombiniert wird. So entstehen sehr interessante Looks. Dank der vielseitigen Farben, Muster und Schnitte ist die Strickmode sehr eindrucksvoll und wird jedem Geschmack und Figurtyp gerecht.

3. Mäntel

Mäntel sind stylisch und schützen gleichzeitig vor Kälte und Wind. Nachdem in der vergangenen Saison vor allem schwarze Modelle angesagt waren, sind es nun Mäntel in Khaki oder Beige. Auch bunte Wollmäntel sorgen in diesem Herbst für viel Abwechslung an grauen und nassen Tagen. Im Trend liegen gerade geschnittene, überlange Mäntel, die mindestens bis mittig der Wade reichen. Diese Varianten eignen sich jedoch in erster Linie für große Frauen. Alle anderen sollten einen kürzeren Mantel wählen. Gürtel zaubern eine feminine Silhouette.

4. Accessoires

Accessoires runden den Look gekonnt ab und hübschen ihn auf, beispielsweise Seidentücher. Sie veredeln selbst das schlichteste Outfit. In dieser Saison sind Tücher mit Karos oder romantischen Rosenmustern angesagt. Je nach Wetter darf es auch gern ein warmer Schal in trendigen Farben sein. Im Herbst 2020 wird zur Mütze statt zum Hut gegriffen. Egal, welche Accessoires die Kleidung aufpeppen, damit lassen sich auch tolle Farbakzente setzen.

Zusammenfassung

Nichts geht in diesem Herbst besser, als unterschiedliche Kleidungsstücke aus Strick zu tragen, beispielsweise ein Strickkleid und eine Strickjacke. Daneben gibt es weitere Variationen. Die Kleidungsstücke sehen schick aus und wärmen zugleich. Auch Mäntel sind in dieser Saison angesagt, vor allem in der langen Variante. Was wären Outfits ohne Accessoires wie hübsche Tücher und Schals? Sie komplettieren die Garderobe und sollten daher nicht fehlen.