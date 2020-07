Eine nicht ganz alltägliche Geburt meldet das Bayerische Rote Kreuz aus Hemau.

Hemau. Mit Hilfe der BRK Rettungswagen-Besatzung Valerie Borchert und Maximilian Scheuerer kam am Donnerstag ein Mädchen in Hemau in einem Krankenwagen auf einem Tankstellengelände auf die Welt.

Die Freude ist groß, alle sind wohlauf! Während der Fahrt ins Krankenhaus musste der Krankenwagen auf dem Areal halten, wo das Baby dann das Licht der Welt erblickte. „Unser herzlichster Glückwunsch an die Eltern!“, so das Team des BRK.