Beamtenanwärter haben viele Optionen – eine Orientierungshilfe

Beamtenanwärter haben in Sachen Krankenversicherung durchaus die Wahl - doch was ist dabei zu beachten? Bildquelle: @ Tumisu / Pixabay.com

Für Beamtenanwärter steht nicht nur ein höchst interessantes und auch sicheres Berufsleben in Aussicht, auch rund um die Krankenversicherung gibt es etliche Optionen. Sollten sich Anwärter in der GKV versichern oder doch gleich den üblichen Weg über die PKV suchen? Gibt es einen einzigen Tarif in den privaten Versicherungen oder gibt es gar spezielle Anwärtertarife, die auf das noch geringere Gehalt reagieren? Dieser Artikel schaut sich an, was bei der Suche nach einer Versicherung zu beachten ist.