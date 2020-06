Lottospiel auf ein neues Level gehoben: Lottoland macht Lotto wieder modern und spannend

Was haben die Schallplatte und die VHS-Kassette gemeinsam? Richtig: Beides sind Medien, die irgendwann aus der Mode gekommen sind und durch neue Technologien ersetzt wurden.

Inzwischen hören wir unsere Musik per Streaming im Internet, ebenso wie wir Filme auf diese Weise schauen – Diensten wie Spotify und Netflix sei Dank. Ganz ähnlich verhält es sich auch mit Lotto. Über Jahrzehnte waren es Glücksritter gewohnt, zwei Mal pro Woche in den Kiosk zu gehen und dort ihren Lottoschein abzugeben. Wer keine Lust hatte, vor die Tür zu gehen, der verzichtete damit zwangsläufig auf seine Chance auf einen Millionengewinn. Doch wie die Musik und der Film- und Seriengenuss hat auch Lotto mittlerweile seinen Weg ins Internet gefunden. Seriöse Anbieter wie Lottoland ermöglichen es nicht nur, am klassischen 6 aus 49 teilzunehmen. Auch unzählige weitere Lotterien aus aller Welt stehen den Nutzern zur Verfügung.

Lottoland hat auf vielfältige Art das Lottospiel auf ein neues Level gehoben. So können Spieler an jedem beliebigen Ort ihre Lottoscheine ausfüllen. Eine übersichtliche App, die für iPhones und Android-Telefone verfügbar ist, macht sogar das mobile Tippen möglich. Um dies tun zu können, muss man zunächst Geld auf sein Konto bei Lottoland einzahlen. Das funktioniert unter anderem per Überweisung von einem Bankkonto. So behält man immer den Überblick, wie viel Geld man für seine Tipps eingesetzt hat. Im Fall eines Gewinnes lässt sich dieser ebenso leicht auf ein gewünschtes Konto auszahlen. Aus Sicherheitsgründen nimmt Lottoland dafür zunächst eine Verifizierung der Identität des Nutzers vor.

Der wohl größte Trumpf von Lottoland im Vergleich zum alteingesessenen Kiosk ist die riesige Auswahl an Lotterien. Spieler müssen sich nicht mehr auf die Ziehungen am Mittwoch und am Samstag fokussieren, sondern können jeden Tag an mehreren Lotterien teilnehmen. Dazu gehören beispielsweise Powerball aus den USA, SuperEnalotto aus Italien und Mega-Sena aus Brasilien. Jede dieser Lotterien schüttet regelmäßig Millionen von Euro aus. Lottoland stellt in einigen Fällen die einzige Möglichkeit dar, von Deutschland aus überhaupt an der Lotterie teilzunehmen.

Besonders attraktiv sind die US-amerikanischen Lotterien Powerball und Mega Millions sowie WorldMillions und die spanische Weihnachtslotterie El Gordo. Sie alle haben häufig einen Jackpot in dreistelliger Millionenhöhe zu bieten. Beim Powerball gelang es Ende 2018 einem Spieler aus South Carolina, einen Gewinn von über 877 Millionen Dollar zu erzielen. Das ist der höchste Lottogewinn, den eine Einzelpersonen jemals erhalten hat. Eigentlich hätte der Glückspilz sogar Anspruch auf den Jackpot in Höhe von über 1,5 Milliarden Dollar gehabt. Allerdings hätte er dafür zustimmen müssen, den Gewinn über die nachfolgenden 29 Jahre ausgezahlt zu bekommen. Weil er sich für eine sofortige Auszahlung entschied, hatte er nur noch Anspruch auf gut die Hälfte des Jackpots. Angesichts der riesigen Geldsumme hat er dies jedoch wohl gut verschmerzen können.

Im Vergleich zu den 866 Millionen Dollar sind die 45,4 Millionen Euro, die die Gewinner von 6 aus 49 im Dezember 2007 erhielten und die bis heute deutscher Rekord sind, geradezu Kleingeld. Wer also die Chance haben will, in aller Welt Lotto-Jackpots abzuräumen, der hat dank Lottoland die beste Gelegenheit dafür.