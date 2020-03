Bauen und Wohnen: Wie werden Bäder modern?

Ob es um die Nürnberger Baumesse oder die Wohnen, Bauen & Ambiente in Städten wie Würzburg geht: Jedes Jahr präsentieren bayrische Branchenexperten zu Messeterminen die neusten Trends in Sachen Bauen und Wohnen. Wie wird das Eigenheim der Zukunft aussehen? Was macht die eigenen vier Wände wohnlicher und wie werden Küche bis Bad möglichst modern?

Unabhängig von Trends und Innovationen gilt: Die Grundsätze der Bäderplanung bleiben immer gleich. Zum Beispiel, dass man bei der Anordnung von Sanitärinstallationen idealerweise auf ausreichend Bewegungsfläche achtet. Auch die Berücksichtigung vorhandener Abwasserführungen und die Planung ausreichender Stauflächen ist eine zeitlose Angelegenheit. Trotzdem unterscheiden sich moderne Bäder von solchen aus dem letzten Jahrzehnt. Wie das? Durch die Berücksichtigung:

- digitaler Technik

- mehrerer Generationen

- moderner Raumaufteilung

- persönlicher Individualität

1. Bäder mit Persönlichkeit: Wieso ist Individualisierung wichtig?

Beim Hausbau gibt es einiges zu beachten. Im Eigenheim will man sich schließlich wohlfühlen. Besonders wichtig ist das Wohlbefinden in Räumen wie dem Badezimmer. Kaum ein Ort im eigenen Zuhause fühlt sich intimer an als dieser. Wo kann man besser entspannen als in einem Raum, der perfekt auf die eigenen Bedürfnisse und Persönlichkeit zugeschnitten ist? Moderne Bäder orientieren sich hingegen an den Gewohnheiten der Hausbewohner. Diese Individualisierung sorgt für ein Maximum an Mehrwert. Das Einheitsbadezimmer gehört mit dieser Entwicklung der Vergangenheit an.

Zur perfekten Planung stellen sich Bauherren idealerweise die Frage, wie sie das Bad vorwiegend nutzen wollen. Als Ruheoase oder Familienbad? Wellness-Tempel oder Kinderbadezimmer? Sowohl die Materialien als auch Maße lassen sich auf den Bad-Alltag der Nutzer ausrichten.

2. Vorwandsysteme im Badezimmer: Wieso moderne Bäder nicht ohne auskommen

Vorwandsysteme dienen dem Anschluss von Elementen wie WCs oder Waschtischen. Als halbhohe Trockenbauwände nehmen sie Rohre und Versorgungsleitungen in sich auf. So können Bauherren die einzelnen Bad-Elemente flexibel anordnen. Zwei weitere Vorteile sind damit verbunden: Zum einen lassen sich die Hohlräume als Stauraum nutzen, um anderen fungieren die Wände als funktionale Raumteiler. Dadurch entstehen geschützte Zonen, die insbesondere in großen Bädern das Wohlbefinden erhöhen.

3. Barrierefreies Badezimmer: Wie gestaltet man Bäder für jede Generation?

Der demografische Wandel hat das Bauen verändert. Die Gesellschaft wird älter. Komfort für jede Generation lautet vor diesem Hintergrund die Devise. So auch im Hinblick auf das Badezimmer und seine zahlreichen Gestaltungselemente. Von bodenebenen Duschen bis hin zu sicheren Griffen will man die Ausstattung moderner Bäder so altersgerecht wie möglich planen. Nicht nur, weil Mehrgenerationenhäuser als zukünftige Wohnformen an Bedeutung gewinnen. Auch für die eigene Zukunft will vorgesorgt sein. Zugleich bieten moderne Bäder auch den Kleinsten Komfort und erleichtern Eltern etwaige Hygiene-Angelegenheiten.

4. Digitales Bad: Welche Technik ist im Badezimmer sinnvoll?

Kaum eine Entwicklung ist in der Gegenwart bedeutender als die Digitalisierung. Digitale Technik erhält auch ins Badezimmer Einzug. So beispielsweise in Form von sprachgesteuerten Wasserhähnen sowie Sicherheitssystemen. Letztere können integrierten Notrufen, Orientierungslichtern oder höhenverstellbaren WCs entsprechen. Auch Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren und per App steuerbare Thermostate sind für Badezimmer längst zur Standardausstattung geworden.