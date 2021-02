Diese Mode-Basics gehören in jeden Kleiderschrank

Mode ist für viele Frauen eine echte Leidenschaft: Sie sind stets auf der Suche nach den neuesten Trends, die eine Saison ausmachen, und legen sich neue It-Pieces für einen angesagten Style zu.

Laut einer Umfrage kaufen knapp 20 Prozent der Befragten häufiger als einmal im Monat neue Kleidungsstücke. Mit teilweise mehreren hundert Euro liegt auch die Ausgabebereitschaft für Mode-Must-Haves hoch. Doch für einen stylischen Look im Alltag und der Freizeit bedarf es nicht ständig neuer Kleidung – vielmehr spielen bestimmte Basics eine Rolle, die sich vielfältig kombinieren lassen. Welche Fashion-Basics immer gut aussehen und in jeden Kleiderschrank gehören, verraten wir hier.

Ein Must-Have: Die perfekte Jeans

Ein absolutes Must-Have ist eine perfekt sitzende Jeans. Sie bietet zahlreiche Kombinationsmöglichen und ist in einer Vielzahl an Schnitten erhältlich. Für die optimale Passform spielen Körpergröße und Figur eine wesentliche Rolle: Während Frauen mit einer Apfel-Figur am besten zu einer Skinny Jeans mit High Waist Bund greifen, sind Bootcut-Jeans eine tolle Wahl für den Birnen-Figurtyp. Jeanshosen bieten viele Trageanlässe und eignen sich sowohl für Freizeitaktivitäten und den Beruf als auch zum Ausgehen. Für einen Casual Style können sie zum Blusenshirt und Sneakers kombiniert werden. In Verbindung mit High Heels und einem Spitzentop in Satin-Optik wirkt die Jeans aufregend und elegant. Wer einen verspielten Look bevorzugt, wählt ein Oberteil mit Rüschen sowie feminine Ballerinas mit Schleifen-Applikationen aus.

Wertet jedes Outfit auf: Der Blazer

Wer auf der Suche nach neuen Mode-Basics ist, sollte seine Garderobe unbedingt mit einem stylischen Blazer ergänzen. Das Kleidungsstück wertet jedes Outfit gekonnt auf und ist ein echter Hingucker. Ein Fashion-Klassiker ist dabei ein schlichter schwarzer Blazer, der perfekt zur Jeans, Pumps und weißer Bluse getragen werden kann. Modelle mit längerem und weitem Schnitt wirken lässig und passen zum Printshirt, Sneakers und zerrissener Hose. Schick und elegant dagegen ist ein weißer und taillierter Blazer, der sich super zu Cocktail- und Etuikleidern, hohen Schuhen sowie einer Clutch kombinieren lässt. Wer seinem Look einen schönen Farbtupfer verleihen möchte, entscheidet sich für einen Blazer in knalligen Tönen – beispielsweise Rot, Gelb oder Lila.

Elegant und zeitlos: Das kleine Schwarze

Als berühmter Klassiker der Modegeschichte gehört das kleine Schwarze ebenfalls in jeden Kleiderschrank. Das Kleid ist elegant, zeitlos und eignet sich für fast jeden Anlass – ob Geburtstage, Partys oder Empfänge. Mit seinem figurbetonten Schnitt zaubert es eine schöne Silhouette und bringt die weiblichen Vorzüge perfekt zur Geltung. Der Modeklassiker ist in verschiedenen Abwandlungen erhältlich und begeistert als schlichte Variante, mit eleganter Spitze, schönen Drapierungen oder auch funkelnden Pailletten. Für einen Business-Style lässt sich das kleine Schwarze ideal zum Blazer, Pumps und einer Aktentasche tragen. In Kombination mit glitzernden High Heels, funkelndem Schmuck und einer Mini-Bag ist das Kleid eine tolle Wahl für Ausgehabende.

Sneakers – bequeme und stylische Begleiter für Alltag und Freizeit

Auch coole Sneakers sollten einen Platz in jedem Zuhause haben. Die lässigen Schuhe überzeugen durch eine stylische Optik und bieten gleichzeitig einen hohen Komfort. Dabei können sie sportlich, chic, leger und rockig kombiniert werden. Wer es dezent mag, entscheidet sich für minimalistische Modelle mit flacher Sohle und klassischer Farbgestaltung. Einen auffälligen Akzent setzen Turnschuhe mit markanter, profilierter Sohle, knalligen Farbkombinationen sowie trendigen Mustern. Nach persönlichem Geschmack sind die bequemen Begleiter zudem in verschiedenen Schnitten erhältlich – von flach bis knöchelhoch. Tragen lassen sich Sneakers super lässigen Denimstyles. Daneben passen sie auch zur Lederleggins, Chinos, Jogginghosen und Röcken. Für einen modischen Stilbruch können die Schuhe zu romantischen Kleidern mit Volants, Rüschen oder auch Blumenprints kombiniert werden.

Für vielfältige Looks: Das weiße Shirt

Mit einem weißen Shirt lassen sich ebenfalls vielfältige Looks kreieren. Das Basic kann bei einem herbstlichen Outfit perfekt unter einer modischen Fein- oder Grobstrickjacke getragen und zu Jeans und Boots kombiniert werden. Im Sommer eignet es sich für luftige Styles mit einer kurzen Shorts, Culotte oder Rock. Auch zu schicken Styles mit Blazer, Pumps und eleganter Stoffhose passt ein weißes Shirt immer. Sehr trendy wirkt der Modeklassiker zudem unter einer Latzhose aus Jeans oder Cord sowie auch zum Hosenanzug in knalligen Farben wie Pink und Orange. Abgerundet wird das Outfit durch passende Accessoires wie Chunky Sneakers, Sonnenbrillen und Umhängetaschen. Da es weiße Shirts in verschiedenen Schnitten gibt, sind sie für jeden Figurtypen geeignet: Slim-Fit-Shirts passen ideal zu schlanken Figuren. Wer besonders schmale Schultern hat, sollte ein weißes Shirt mit einem Carmenausschnitt wählen. Ein Modell mit V-Ausschnitt lenkt den Blick von Rundungen am Bauch und Hüfte weg.