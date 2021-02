Finanzamt Landshut Stabwechsel im Umweltengagement

Am Finanzamt Landshut setzt man sich für den Umweltschutz ein: Zu Jahresbeginn trat Bernadette Hausperger die Nachfolge von Willi Forster an, der den Bereich Umwelt- und Energiemanagement bis dato geleitet hat.

Landshut. Der Bereich Umwelt- und Energiemanagement am Finanzamt Landshut war 2014 neu geschaffenen worden. Forsters Werk erfuhr mit dem Bayerischen Energiepreis 2020, ausgehändigt durch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, eine Würdigung.

Amtsleiterin Elisabeth Fett, die Willi Forster in den Ruhestand verabschiedete, hob sein besonderes Wirken hervor: Unter Forsters Leitung wurde am Finanzamt Landshut erstmals ein Energiemanagement in der bayrischen Verwaltung etabliert. Er habe großen Pioniergeist bewiesen und sei ein kritisch beäugtes Wagnis eingegangen, doch es habe sich gelohnt. Der Energieverbrauch des Finanzamts sei um mehr als die Hälfte reduziert. Dank Forster sei das "Modell Landshut" in der gesamten bayerischen Verwaltung publik und die Behörden für dieses wichtige Thema sensibilisiert. Forster selbst hofft, durch seine Arbeit den Grundstein für ein Energie- und Umweltmanagement in der gesamten bayrischen Verwaltung gelegt zu haben.

Seine Nachfolgerin wird Bernadette Hausperger. Sie wirkte bereits vorher initiativ als maßgeblich Beteiligte an den „Finanzamt-Blühwiesen“ mit. Damit soll den innerstädtischen Insekten geholfen werden. „Klimaschutz braucht mehr denn je Bewusstmachung und Öffentlichkeit“, so Hausperger: „Wir müssen Hüter der Erde werden, damit wir die Natur und ihre Ressourcen für uns als Lebensgrundlage erhalten.“ Das Finanzamt Landshut werde auch in Zukunft gegen den Klimawandel aktiv.