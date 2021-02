Schuldenfalle Corona Droht deutschen Haushalten die Privatinsolvenz?

Die Corona-Pandemie drängt viele Privathaushalte an die Grenzen ihrer finanziellen Belastbarkeit. Immer mehr Menschen sind von Kurzarbeit oder gar Jobverlust betroffen. Die Situation spitzt sich zu. Vielerorts müssen Verbraucher mit monatelangen Wartezeiten bei Schuldnerberatungen rechnen. Die Nachfrage nach den finanziellen Möglichkeiten durch eine Privatinsolvenz steigt – eine Antragswelle ist zu erwarten. Aus Regierungskreisen wird die Warnung vor zunehmender Überschuldung laut.

Die finanzielle Lage vieler privater Haushalte in der Bundesrepublik verschärft sich. Neben Kurzarbeit und dem Verlust des Arbeitsplatzes spielen Erkrankungen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die psychischen und körperlichen Belastungen, die mit der Corona-Krise verbunden sind, verursachen weitere Probleme. Inzwischen ist das Geld in zahlreichen Familien nicht nur knapp, es geht schlichtweg aus, während die monatlichen Ausgaben bleiben. Miete, Versicherungen, Lebensmittel – alles will bezahlt sein. Die Privatinsolvenz ist in diesen Zeiten für deutlich mehr Menschen ein wichtiger Rettungsring. Wer ihn annimmt, muss sich keinesfalls schämen. Im Gegenteil: Die Pandemie macht deutlich, dass es jeden treffen kann.

Nach drei Jahren schuldenfrei

Grundsätzlich können Privatpersonen die umgangssprachlich als Privatinsolvenz bezeichnete gerichtliche Schuldenregulierung nutzen, wenn sie zahlungsunfähig werden. Im Rahmen des Verbraucherinsolvenzverfahrens können Betroffene ihre Schulden geregelt abbauen. Vor der Corona-Pandemie folgte nach spätestens sechs Jahren die Restschuldbefreiung und im Anschluss ein schuldenfreier Lebensabschnitt. Dank einer Gesetzesänderung gelten jetzt andere Regeln:

•Alle Schuldner, die nach dem 1. Oktober 2020 einen Antrag auf Eröffnung der Privatinsolvenz stellen, profitieren von einer verkürzten Verfahrensdauer von drei Jahren.

•Diese gilt auch rückwirkend für alle bereits beantragten Verbraucherinsolvenzverfahren.

Als Teil des Krisenbewältigungspaketes der Bundesregierung soll diese neue Regelung zur Privatinsolvenz einen schnelleren Weg aus der Schuldenfalle ermöglichen und die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise eindämmen.

Erhöhte Nachfrage nach Schuldnerberatungen

Die Mitarbeitenden der Schuldnerberatungen haben hierzulande einiges zu tun. Bereits im August 2020 berichtete der Bayerische Rundfunk online von der BRK-Schuldnerberatung in München, welche eine steigende Nachfrage feststellte. Ungewöhnlich für die Ferienzeit. Das Regionalmagazin buten un binnen beschreibt jetzt ein verschärftes Bild der Lage bei den Schuldnerberatungen in Bremen. Im Januar 2021 seien beispielsweise in Bremerhaven ein Drittel mehr Anfragen eingegangen als im Vorjahreszeitraum. „Zwei bis drei Monate Wartezeit seien derzeit die Regel“, berichtet die Redaktion des Regionalmagazins. Laut Schuldnerhilfe Bremen steht die große Welle aber noch aus, weil viele Schuldner bislang abgewartet hätten, bis die neuen Regeln zur Privatinsolvenz in Kraft getreten sind.

Regierungsberater warnt vor den Folgen zunehmender Überschuldung

Peter Kenning, Vorsitzender des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen im Bundesverbraucherschutzministerium, appellierte indes an die Verbraucherpolitik, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um die Situation insbesondere von einkommensschwachen und jungen Verbraucherinnen und Verbrauchern zu entschärfen. Als Ziel entsprechender Maßnahmen nannte er den Ausbau der Schuldnerberatung zur Reduzierung der Wartezeiten bei Beratungsstellen . Gegenüber dem Handelsblatt sagte der Regierungsberater, dass Einkommensverluste vermieden werden sollen, um einen krisenbedingten Anstieg der Überschuldung von Privathaushalten zu vermeiden. Die Sicherung der Arbeitsplätze sei laut Kenning dahingehend am wichtigsten. Darüber hinaus erklärte er die Punkte, die von den grünen Verbraucherschutzministern aus mehreren Bundesländern im Herbst 2020 für einen Verbraucherrettungsschirm gefordert wurden, auch aktuell als sinnvoll.

Demgegenüber steht die Ansicht des verbraucherpolitischen Sprechers der Unions-Bundestagsfraktion Jan-Marco Luczak, der für weitere Unterstützung für Verbraucher keinen Bedarf sieht. Dem Handelsblatt sagte Luczak, dass die Große Koalition „längst gehandelt“ hätte und nennt neben dem größten Hilfspaket der Nachkriegszeit die Verkürzung der Frist zur Restschuldbefreiung bei Privatinsolvenzen als Reaktion auf etwaige Verbraucherüberschuldung.

Ob das Vertrauen der Gesellschaft in die aktuelle Krisenpolitik andauert, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass die verkürzte Verfahrensdauer die Privatinsolvenz als echte Chance auf einen wirtschaftlichen Neustart für viele Verbraucher interessanter machen dürfte.

Titelbildquelle: NickyPe – pixabay.com