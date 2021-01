Zubehör für den Pool – das sollte auf keinen Fall fehlen

Foto: 123rf.com

Die Anschaffung eines Pools ist mit hohen Kosten und viel Arbeit verbunden. Mit dem Kauf eines Pools ist es also noch lange nicht getan, denn ohne das richtige Zubehör dürfte es mit Nutzung und Pflege schwierig werden. Allerdings wissen die meisten Menschen gar nicht, was für Zubehör überhaupt zu einem Pool dazugehört. Schauen wir uns also an, was auf keinen Fall fehlen sollte.