Landshuter Stadtpark 2.0 Digitale Ausstellung für Stadtpark und Rennweg

Eine digitale Ausstellung präsentiert Entwürfe, wie unter anderem der Stadtpark in Zukunft gestaltet werden könnte.

Landshut. „Landshut – rund um den Klötzlmühlbach. Neue Konzepte für den Stadtpark und das nord-westlich anschließende Quartier am Rennweg“ heißt die neue digitale Ausstellung des Amts für Stadtentwicklung und -planung. Sie wird ab 8. Dezember auf der Internetseite der Stadt unter www.landshut.de/stadtpark gezeigt. Ausgestellt werden Entwurfsarbeiten zum Landshuter Stadtpark und zu Nachverdichtungspotenzialen am Rennweg.

Im Rahmen eines Wahlfaches wurden von Studierenden der Landschaftsarchitektur an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf freiräumliche und städtebauliche Potenziale ausgelotet. Damit sollen Denkanstöße für Diskussionen zu künftigen Weiterentwicklungen gegeben werden. Insbesondere der Sommer 2020 hat gezeigt, wie wichtig qualitativ gute Öffentliche Räume für die Stadtgesellschaft sind. Freiräume, die so gestaltet sein müssen, dass sie einladend sind und gleichzeitig einem hohen Nutzungsdruck standhalten.

Der Stadtpark aus den 1950er Jahren soll an diese Anforderungen angepasst und ergänzt werden: Der Klötzlmühlbach soll mehr in den Vordergrund treten, etwa durch ein Kneippbad. Neue Spielmöglichkeiten und weitere Angebote sollen den Stadtpark 2.0 attraktiver machen. Des Weiteren soll dieser durch Fuß- und Radwege besser ver- und angebunden sein.

Darüber hinaus war zu prüfen, welche Alternativen es zum in die Jahre gekommenen Parkdeck am Klinikum Landshut gibt: Wie das Parkdeck in ein Gebäude überführt werden könnte, das zusätzliche Nutzungen aufnehmen kann. Im Bereich „Quartier südlich des Rennwegs“ bestehen langfristig Potenziale für innenstadtnahes Wohnen. In diesem städtebaulichen Teil der Ausstellung sollen Perspektiven aufgezeigt werden, ohne mittelfristig derzeit bestehende Nutzungen in Frage zu stellen. Die digitale Ausstellung, die am 8. Dezember unter www.landshut.de/stadtpark startet, steht bis 11. Januar online zur Verfügung.