Goldexperte Harald Seiz von Karatbars wagt eine Prognose Warum der Goldpreis noch immer Luft nach oben hat

Niemand sollte sich Gold allein wegen möglicher Preissteigerungen zulegen. Experten empfehlen Gold vor allem für die Vermögenssicherung. Genau da mache es sich doch ganz gut, wenn der Kurs steigen würde, meinen viele Anleger. Ist nach dem Allzeithoch vom Frühjahr – allerdings in Euro – da noch Luft nach oben?

„Eindeutig ja“, betont Goldexperte und Karatbars-CEO Harald Seiz, schränkt aber sofort ein: „Ich weiß nicht, wann und wie sich der Preis entwickelt. Aber das Potenzial für höhere Preise ist eindeutig da.“ Seiz begründet seine Aussage mit dem stetigen Anstieg des Goldpreises über die Jahrhunderte – aber auch den Schwankungen. Gerade sie – und die entsprechenden Einflussfaktoren – zeigen, welche Kraft noch im Goldpreis steckt. „Dazu allerdings müsste sich die Interessenlage einiger Akteur verändern“, unterstreicht er. Und um dies zu erklären, skizziert er einige Entwicklungen und Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte.

So sei es seiner Meinung nach in höchstem Maße auffällig und auch widersinnig gewesen, dass ausgerechnet in einigen Krisen und geldpolitischen Katastrophen der Goldpreis sank. Das war beispielsweise bei der Lehman-Pleite 2008 der Fall, zur Zypernkrise April 2013 (hier fiel Gold um 200 Dollar pro Unze) oder bei einem der Höhepunkte der Euro-Griechenland-Tragödie 2015: Die Banken hatten nach Wochen wieder geöffnet und plötzlich ging im ruhigen Morgenhandel der Preis in den Keller. Was war passiert? „Zentralbanken und andere Mitspieler haben massiv Gold auf den Markt geworfen. Hierzu gehört auch die nahezu geheim agierende Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel“, erläutert Seiz. Sie verfolgten damit ihre eigenen Interessen. Fielen diese marktwidrigen und politisch motivierten Einflüsse weg, würde der Goldpreis also nur durch reale Marktmechanismen wie Angebot und Nachfrage gebildet, wäre er weit höher, so die Meinung des Karatbars-Gründers. Auch Autor Michael Braun Alexander („So geht Gold. Die unvergängliche Währung: Chancen, Risiken Hintergründe“) schreibt: „Im Prinzip können Zentralbanken, wenn sie wollen, den Goldpreis fast beliebig nach unten drücken, weil sie ein Pfund haben, mit dem sie wuchern können: ihre Goldreserven. Allein die Ankündigung, dass sie den Verkauf von Staatsgold in Erwägung ziehen könnten, würde den Goldpreis kollabieren lassen.“

Ohne politische Einflüsse wäre der Goldpreis deutlich höher

Währungshüter haben ein Interesse an einem niedrigen Goldpreis. Denn aus ihrer Sicht bedeutet ein hoher Goldpreis auch ein Misstrauen in ihre sogenannten Fiat-Währungen – nicht zu Unrecht, so Seiz. Viele Goldexperten beschreiben den Goldpreis als Krisenbarometer, und zwar für Inflationserwartungen und die Angst vor einem Crash. Und dieses Barometer haben die Zentralbanker voll im Blick. Wenn sie den Preis drücken, wollen sie dem Volk zweierlei signalisieren: „Alles in Ordnung!“ und „Seht, Gold ist auch nicht besser!“ Die Möglichkeiten solcher Manipulation sind aber begrenzt, meint Seiz. Das zeigt auch der starke Anstieg innerhalb des vergangenen Jahres – nachdem er Jahre lang stagnierte. Denn die Goldmengen von Zentralbanken, IWF, BIZ und EZB sind zwar gewaltig – bezogen auf den Gesamtmarkt machen sie aber eben nur einen Teil aus.

Wäre der Goldpreis also gänzlich frei von politischen Einflussfaktoren, würde er laut Seiz eindeutig höher liegen. Die Gründe hierfür seien für ihn offenkundig: „Der Ansturm auf Gold ist ungebrochen. Die Leute lieben Gold immer schon als ‚sicheren Hafen‘, haben aber besonders seit dem vergangenen Jahr und in der Corona-Krise die Goldhändler aufgesucht. Auch wir bei Karatbars haben riesige Umsatzsprünge gemacht, und das weltweit.“ Das Fazit von Seiz: „Bedenkt man noch, dass rund die Hälfte des am Markt gehandelten Goldes Schmuck ist – mit den beiden größten Märkten in Indien und China – erkennt man das riesige Potenzial des Goldpreises. Das Begehren von Gold wird nie erkalten, das hat die gesamte Kulturgeschichte bewiesen.“ Autor James Rickards („Gold. Wie Sie sich vor Inflation, Zentralbanken und finanzieller Repression schützen“) sieht gar zwei handfeste ökonomische Szenarien, die zu höheren Goldpreisen führen können – Inflation und Deflation. „Der Reiz von Gold besteht darin, dass es in beiden Szenarien seinen Vermögenswert bewahrt.“ Und apokalyptisch fügt er hinzu: „Ich sehe keine kluge Politik, sondern ich sehe den Zusammenbruch kommen und zu einem wesentlich höheren Goldpreis führen, damit das weltweite Vertrauen wiederhergestellt werden kann.“

Gold steigt also nicht automatisch in jeder Finanz- und Wirtschaftskrise. Dass der Goldpreis in Krisenzeiten mitunter sinkt, ist geradezu ein Ausdruck der Gefahr, den Zentralbanken und Regierungen dem Goldpreis beimessen. Entscheidend ist, was passiert, wenn es richtig kracht oder wenn das weltweite Interesse an Gold weiter steigt und Zentralbanken dem nichts mehr entgegensetzen können. Dann wird der Preis mutmaßlich noch mehr in die Höhe schnellen.