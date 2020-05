Mit dem Auto ins Festzelt „Wir wollen den Leuten zehn Minuten Dult schenken“

Ein Jahr ohne Dulten? Das gab es in Landshut in den letzten Jahrzehnten nicht. Und das wird es auch heuer nicht geben, obwohl die Volksfeste im Frühjahr und Spätsommer wegen Corona abgesagt wurden. Zwei Festwirtsfamilien bieten in Landshut jetzt einen Dult-Drive-in an.

Landshut. „Das ist Wahnsinn. Die Leute kommen mittlerweile aus der ganzen Region, aus München, Freising, Dingolfing“, sagt Festwirt Patrick Schmidt. Er ist bester Laune obwohl das Jahr heuer für ihn eine einziger Reinfall ist.

Beide Landshuter Volksfeste wurde wegen der Corona-Krise abgesagt. Für die Beschicker und die Wirte eine Katastrophe – aber auch für die Menschen in der Region, zu der die traditionelle Dult einfach dazu gehört. „Wir haben uns dann überlegt, was wir machen können und kamen auf die Idee, den Leuten einfach zehn Minuten Dult zu schenken.“ Gesagt, getan: Vor der Gaststätte Zollhaus, die Schmidt in unmittelbarer Nähe zum Landshuter Festplatz betreibt, wurde eine Mini-Dult eingerichtet. Am vergangenen Freitag fiel der Startschuss – und es ist ein voller Erfolg. „Die Leute kommen sogar in Tracht, in Dirndl und Lederhose“, erzählt Schmidt begeistert. Zu kaufen gibt es die typischen Volksfestschmankerl: Schweins- und Rollbraten, Steckerlfisch, Brezen, Käse und sogar Schokofrüchte am Spieß. Die Resonanz ist so gewaltig, dass Schmidt das Angebot verlängert. Sogar unter der Woche kann man in diesen verrückten Zeiten jetzt einen Hauch von Dult im Auto erleben – und auch das funktioniert. „Ich hatte heute schon 40 Autos“, so Schmidt am Dienstag.

Ähnliches berichtet der zweite Landshuter Festwirt, Franz Widmann, der ein Drive-in-Bierzelt auf dem Parkplatz des Einkaufszentrum Landshut Park im Westen der Stadt anbietet. Auch dieses Angebot wird mit den Landshuter gerne angenommen. „Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, sagt auch Franz Widmann. Auch dort hat man mittlerweile täglich geöffnet. Klar ist aber beiden Wirten: Ein Drive-in kann die echte Dult niemals ersetzen.