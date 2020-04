Wittstraßen-Sanierung Zeughaus-Parkplatz wird Baustellen-Umfahrung

Im Vorgriff auf die Wittstraßen-Sanierung wird der Parkplatz beim Zeughaus in eine Behelfsumfahrung umgebaut und ist deswegen ab 27. April gesperrt. Foto: Staatliches Bauamt

Die Sanierung der Wittstraße ab 11. Mai rückt näher, bereits in diesen Tagen finden dazu im Vorgriff erste Arbeiten statt: Kommende Woche baut das Staatliche Bauamt Landshut in Absprache mit der Stadt Landshut den Parkplatz beim Zeughaus in eine Behelfsumfahrung um.