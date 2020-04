Selbst ist der Bauhofschreiner Neue Brücke in der Ergoldinger Au

Ab sofort steht allen Naturliebhabern, Joggern, Radlfahrern, Besucherinnen und Besucher der Ergoldinger Au eine erneuerte Brücke zur Verfügung. Der Markt Ergolding ersetzte die vorhandene morsche Brücke durch eine nigelnagelneue.

Ergolding. Die Brücke bietet schon seit vielen Jahren eine Verbindung über den Sickergraben des Mühlbaches an der Isar. 1982 legte der Markt Ergolding das erste Fundament dafür. Inzwischen hatte bereits die zweite Brücke ihren Dienst nach über 15 Jahren getan, eine neue musste aus Sicherheitsgründen her. Schreiner Erwin Forster aus dem Ergoldinger Bauhof legte selbst Hand an und verbaute rund 4,5 Kubikmeter massives Lärchenholz.

Für den Belag verwendete der erfahrene Bauhofler erstmalig sogenannte Glasfaserverbundwerkstoff, welcher deutlich witterungsbeständiger ist als herkömmliches Belagmaterial. Nach bemerkenswerten viereinhalb Arbeitstagen inklusiver Vorbereitungsarbeiten war die Brücke fertiggestellt. Die Kosten für das benötigte Holz belaufen sich auf 2.000 Euro, der Belag brachte Kosten in Höhe von 9.000 Euro mit sich.

Erster Bürgermeister Andreas Strauß und Schreiner Erwin Forster gaben kürzlich die rund 14 Meter lange und zwei Meter breite Fuß- und Radwegbrücke frei. „Gerade in dieser frühlingshaften Zeit, in der die derzeitige Ausgangsbeschränkung viele Freizeitaktivitäten lahmlegt, ist ein Spaziergang in der schönen naturbelassenen Au Gold wert“, betont Erster Bürgermeister Andreas Strauß. Ganz nebenbei ist natürlich auch für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gesorgt.