ALLES REGIONAL in Landshut Der Gratis-Liveticker für die Händler der Region

Die Corona-Krise hat das öffentliche Leben nahezu lahmgelegt. Doch viele Einzelhändler aus der Region lassen sich nicht unterkriegen. Sie passen ihre Angebote dieser schwierigen Zeit an. Auf dem ALLES REGIONAL Liveticker können sie jetzt gratis ihr Angebot bekannt machen.

Landshut. ALLES REGIONAL ist eine Initiative der Verlagsgruppe Passau, um dem Handel in der Region eine zentrale Plattform zu bieten. In der aktuellen Ausnahmesituation bekommen lokale Unternehmen bis auf weiteres die Möglichkeit, unter liveticker.allesregional.de Ankündigungen zu veröffentlichen. Eine Bäckerei ändert während der Corona-Krise seine Öffnungszeiten? Ein Restaurant bietet ab sofort einen Lieferdienst an? Oder ein Modegeschäft startet eine Gutscheinaktion für seinen Online-Shop? All das und mehr können Einzelhändler und Dienstleister ab sofort im Liveticker posten. Für Menschen aus er Region heißt das: Auf ALLES REGIONAL finden Sie die aktuellsten Infos über die Geschäfte in ihrer Umgebung einfach und zuverlässig auf einer Plattform.

So funktioniert’s:

Unternehmen aus der Region füllen hier kostenlos ein Formular aus und schreiben, was sie Ihren Kunden mitteilen möchten. Sie können auch ein Foto von ihren Produkten oder ihren Angeboten hochladen. Nach einem kurzen Prüfprozess durch den Verlag, erscheint die Meldung im Liveticker von ALLES REGIONAL. Kunden können den Liveticker nach verschiedenen Kategorien und nach Städten filtern und bekommen so genau die Infos angezeigt, die sie interessieren.

Unternehmen können auch ein kostenloses Firmenprofil auf ALLES REGIONAL anlegen. So ist es auch über die Suchfunktion von ALLES REGIONAL leicht zu finden. Das Profil ist für die Nutzer so etwas wie eine virtuelle Ladentür: Hier sehen sie die Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten des Geschäfts oder des Dienstleisters auf einem Blick.

Der Vorteil für Unternehmen:

Auf ALLES REGIONAL profitieren Unternehmen nicht nur von einem etablierten digitalen Netzwerk für den lokalen Handel, sondern auch von der Reichweite von pnp.de und donaukurier.de. Beide digitale Nachrichtenportale verzeichneten im März insgesamt rund 32 Millionen Besuche (IVW 03/2020). So werden auch kleinere Geschäfte im Internet besser gefunden und sie können ihre Produkte und Dienstleistungen ohne eigenen Webshop zeigen.

Der Vorteil für Nutzer:

ALLES REGIONAL ist wie ein digitaler Stadtbummel: Nutzer entdecken hier alle aktuellen Angebote und Informationen der Geschäfte und Dienstleister aus ihrer Umgebung. Dadurch können sie – vor allem während der Corona-Krise – die Unternehmen aus ihrer Region gezielt unterstützen.

Wenn Sie Fragen oder Feedback zu ALLES REGIONAL haben, kommen Sie gerne auf uns zu und schreiben Sie uns eine E-Mail an info@allesregional.de.