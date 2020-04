Fake-News und Tatsachen Der Polizeibus vor der Flüchtlingsunterkunft

Ein Polizeibus vor einer Flüchtlingsunterkunft reicht in diesen Tagen aus, um die Gerüchteküche brodeln zu lassen. Im Internet machten schnell Gerüchte die Runde, dass der Staat „heimlich“ neue Flüchtlinge in den Heimen unterbringen würde. Der Hintergrund für den Einsatz war aber ein anderer.

Landshut. Das Einsatzfahrzeug vor der unter Quarantäne stehenden Unterkunft in der Porschestraße Ende letzter Woche hatte für einiges an Aufsehen gesorgt. Selbst Oberbürgermeister Alexander Putz kamen die Gerüchte schnell zu Ohren. Dass neue Flüchtlinge in den Unterkünften untergebracht worden sind, „das stimmt allerdings nicht“, sagte der Oberbürgermeister auf Anfrage.

Tatsächlich wurden Bewohner der Unterkünfte von der Polizei nach Hengersberg gebracht, um für Ruhe in der Wohnanlage zu sorgen. Das bestätigte auch die Polizei auf Anfrage. Laut dem Sprecher der Landshuter Ordnungshüter, Stefan Scheibenzuber, hätten sich einige Bewohner der unter Quarantäne stehenden Einrichtung nicht an die Regelungen im Zuge der Corona-Krise gehalten. Sie hätten zum Beispiel weiter die Gemeinschaftseinrichtungen genutzt oder sich geweigert, konsequent einen Mundschutz zu tragen. Das habe intern für Ärger in der Unterkunft gesorgt. Die Polizei habe die Störenfriede deshalb nach Hengersberg in eine andere Unterkunft gebracht, um die Situation zu beruhigen.

In der Region stehen mittlerweile mehrere Flüchtlingsunterkünfte wegen Corona-Fällen unter Quarantäne. Neben der Einrichtung in der Porschestraße ist auch die Unterkunft am Kaserneneck betroffen sowie eine in der Marktgemeinde Altdorf.