Pflanzaktion Bäume für die Wittstraße

Abgeschlossen ist die Wittstraßen-Sanierung zwischen dem Josef-Deimer-Tunnel und dem Kupfereck eigentlich schon seit vorigem August. Was noch fehlt, ist eine Begrünung der neuen Mittelinseln. Das holt das Staatliche Bauamt Landshut nun nach und pflanzt 15 Robinien.

Landshut. Die Arbeiten finden am kommenden Montag, 6. April, in der verkehrsärmeren Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr statt. Im jeweiligen Arbeitsbereich ist mit Einschränkungen zu rechnen.

Die Insel am Josef-Deimer-Tunnel soll acht Bäume, die kleine Zwischeninsel einen Baum und die Insel am Kupfereck sechs Bäume erhalten. Im Mittelstreifen wird zudem eine Saatgutmischung angesät. Das Staatliche Bauamt Landshut bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen.

Bereits 2019 hatte eine Fachfirma im Vorfeld der Baumaßnahme die alten Bäume aus dem Mittelstreifen an die LAs 14 in den Osten der Stadt Landshut verpflanzt. Die Maßnahme diente zum Erhalt der Bäume und der sich in den vergangenen Jahren entwickelten Strukturen. Da die Bäume jedoch ein erneutes Verpflanzen nicht überstehen würden, werden nun neue nachgepflanzt.