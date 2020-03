Wechsel in der Führungsebene CEO Otto verlässt Dräxlmaier

Nach erfolgreichem Abschluss der strukturellen Weiterentwicklung der Dräxlmaier Group hat sich CEO Jürgen Otto dazu entschlossen, den Weg für die personelle Neuausrichtung der Dräxlmaier Group ab dem 1. April frei zu machen.

Vilsbiburg. Jürgen Otto wurde zum 1. Januar 2019 in die Geschäftsführung der Dräxlmaier Group berufen. Als CEO hat Otto die Neuaufstellung des Unternehmens in Segmenten und Key Account Management unter dem Dach einer Funktionsorganisation umgesetzt und damit die Weichen für den künftigen Erfolg gestellt.

„Ich bedanke mich bei Jürgen Otto für seine erfolgreiche Arbeit und freue mich, dass er sich bereit erklärt hat, mir auch in Zukunft unterstützend zur Verfügung zu stehen“, so Fritz Dräxlmaier zur Änderung in der Geschäftsführung.

Künftig werden mit Franz Haslinger und Dr. Martin Gall zwei langjährige Führungskräfte der Dräxlmaier Group das Unternehmen als Co-CEOs führen.

Dr. Martin Gall wird weiterhin zusätzlich seine Rolle als CTO und als Verantwortlicher für die Segmente Batteriesysteme und Komponenten ausüben. Franz Haslinger ist als CSO weiter zusätzlich verantwortlich für Kunden und Vertrieb sowie die Segmente Elektrik und Interieur.

„Mit dieser neuen Aufstellung der Geschäftsführung mit Segmentverantwortung haben wir einen weiteren strategischen Schritt für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens vollzogen. Hierdurch können wir die steigenden Anforderungen unserer Kunden noch besser erfüllen und mit Innovationen den Wandel in der Automobilindustrie weiter unterstützen“, so Chairman Fritz Dräxlmaier.