Weltkarten zur Wanddekoration

Wenn eine Wand in der Wohnung noch kahl ist und geradezu nach einer Deko ruft, kann eine überdimensionale Weltkarte helfen. Besonders für Reisefans ist ein Abbild der Kontinente eine schöne Sache. Eine Weltkarte als Wandverzierung gibt es in verschiedenen Stilen. So lässt sich neben den bekannten und detaillierten Ansichten aus dem Atlas auch ein Vintagelook oder eine stark vereinfachte Darstellung wählen.