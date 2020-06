Frisches Gemüse aus dem Garten Rund um die einfache Gemüseernte

Im Zuge des Sommerbeginns lohnt es sich die ein oder andere Gemüsepflanzen im Garten oder etwa auf dem Balkon anzubauen. Selbst als Anfänger gibt es eine Auswahl an Gemüse, für die es sich lohnt ein paar Stunden in der Natur zu arbeiten. Denn die folgenden Gemüsesorten sind bekannt für die Ergiebigkeit sowie auch die Pflegeleichtigkeit.

Sehr beliebt sind Zucchinis, Rhabarber und Zuckererbsen, ebenso Rote Beete, viele Salatsorten und Knoblauch erweisen sich als eine gute Wahl für Jedermann.

Zucchinipflanzen zeichnen sich dadurch aus, dass mit einer einzigen Pflanze der Bedarf einer Familie gedeckt werden kann - als Anfänger im Gemüseanbau sollte also nicht auf Zucchinis verzichtet werden. Radieschen hingegen wachsen schnell und können bereits nach 4-6 Wochen geerntet werden, weshalb die Aussaat bis September erfolgen kann.

Zuckerschoten bzw. Zuckererbsen sind im Supermarkt recht teuer, lassen sich im Gemüsegarten allerdings bereits innerhalb einer Woche ernten. Am besten ist es wenn eine Rankhilfe im Beet eingebaut wird, sodass sich die Pflanze daran hochwachsen kann. Für Spätzünder bei der Gemüseernte sind Zuckerschoten und Radieschen also der Notfallplan.

Rote Beete und Mangold sind eng miteinander verwandt. Bei der Roten Beete wird die Knolle verzehrt, wohingegen beim Mangold Blatt und Stiele interessant sind. Wenn beim Mangold die äußeren Blätter abgebrochen werden, wachsen diese fleißig nach. Blätter der Roten Beete werden abgedreht, statt sie zu schneiden, damit die Rübe nicht austrocknet. Beide Gemüsesorten sind eine hervorragende Wahl für die Balkonbepflanzung, da sie auch problemlos in Balkonkästen oder größeren Blumenkübeln wachsen können.

Knoblauch nimmt ebenso wenig Platz weg und kaum ein anderes Gemüse ist so simpel anzubauen wie der Knoblauch. Knoblauchzehen im Herbst mit dem spitzeren Ende in die Erde stecken, fleißig gießen und sobald die Blätter braun werden im Frühjahr/ Sommer, können die frischen Zehen aus der Erde gezogen werden.

Je früher mit dem Anbau von Gemüsepflanzen begonnen wird, desto ertragreicher wird die Ernte sein. Dazu sollten die Pflanzen richtig vorgezogen werden, um sie dann im Frühling oder Frühsommer nach draußen umzuziehen. Zucchini, Tomate und Kürbis sollten Ende März/ Anfang April und Chili, Aubergine und Paprika bereits im Februar vorgezogen werden. Generell ist festzuhalten, dass mit Aussaaten und Pflanzungen im Freien bis zum Frühjahr gewartet werden sollte, wenn der Boden sich erwärmt hat. Auf der Fensterbank, im Gartenhaus und in Hochbeeten kann es schon etwas früher losgehen.

Wurzelgemüse, also Möhren, Rettich, Rote Beete/ Mangold und Radieschen gehören zu den Sorten, die nicht vorgezogen werden müssen. Diese Pflanzen können direkt ins bereitgestellte Beet gesät werden. Wie Rote Beete und Mangold können Kürbisse Mitte Mai ebenfalls auf dem Balkon in geräumigen Hochbeeten gesät und Radieschen in Balkonkästen geerntet werden.

Es gibt viele Gründe, für die sich die Gemüseernte lohnt. Nicht nur sind Menschen unabhängiger von Supermärkten, es wird auch ein Stück mehr Wertschätzung für das Essen erlernt. Zwar ist es, wenn noch nicht eingeübt, Arbeit und Zeit, die aufgebracht werden müssen, jedoch können diese als “quality time” genutzt werden, um vom Alltag herunterzukommen und zu entspannen.