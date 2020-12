Gutes tun mit Gutscheinen! Spendentag in der Therme Erding

Jeder Gutschein, der für die Therme Erding am 15. Dezember online geordert wird, tut Gutes: Pro Bestellung spendet die Therme vier Euro an die Nicolaidis YoungWings Stiftung!

Erding. Die größte Therme der Welt, die Therme Erding, spendet für jede Online-Shop-Bestellung, die am 15. Dezember eingeht, vier Euro für den guten Zweck.

Die Therme Erding ohne Gäste zu erleben, war noch zu Beginn des Jahres unvorstellbar. Ende 2020 blickt die größte Therme der Welt auf über fünf Monate zurück, in denen die Becken leer waren, die Rutschen stillstanden und die Saunen kalt blieben.

In dieser herausfordernden Zeit haben die Therme Erding nicht nur zahlreiche positive Worte per E-Mail, Telefon oder über die sozialen Medien erreicht. Viele haben das Bad auch mit dem Kauf von Gutscheinen unterstützt und überraschen die Liebsten mit Vorfreude auf den nächsten Kurzurlaub zu Weihnachten.

Zum Ende des Jahres möchte die Therme Erding Danke sagen für die großartige Unterstützung und Treue gerade in den Schließungszeiten: Pro Bestellung, die am 15.12.2020 im Online-Shop unter shop.therme-erding.de vorgenommen wird, spendet die Therme Erding daher vier Euro an die Nicolaidis YoungWings Stiftung. Die Stiftung setzt sich in ganz Deutschland für junge Trauernde zwischen 12 und 27 Jahren ein und bietet 24 Stunden an sieben Tagen die Woche Hilfe von qualifizierten Online-Beratern.

Selbstverständlich war 2020 nicht nur für die Therme Erding, sondern für die gesamte Bäderbranche ein herausforderndes Jahr mit vielen Schließungstagen. Daher freut es die Therme Erding besonders, dass sich auch die Therme Bad Wörishofen, das Vabali Spa Düsseldorf und Berlin sowie das Liquidrom in Berlin, die Havel Therme in Werder und die Saarland Therme in Kleinblittersdorf dazu entschieden haben, sich der Spendenaktion am 15. Dezember anzuschließen.

Nachdem die Therme Erding und das Hotel Victory bekanntlich aufgrund des aktuellen Beschlusses der Bundesregierung vorübergehend geschlossen sind, sind weitere stets aktuelle Informationen unter www.therme-erding.de zu finden.