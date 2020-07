Prognosen schwierig, aber: Luftverkehrsaufkommen länger unter Vorkrisenniveau

Primäre Ziele sind wirtschaftliche Stabilität sowie Investitions-, Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

Airport. Der internationale Luftverkehr ist durch die Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie in die schwerste Krise seiner Geschichte geraten. Wie alle Flughäfen ist auch der vielfach ausgezeichnete Münchner Airport so unverschuldet in einer herausfordernden Situation.

Der Flugbetrieb ist in den vergangenen Monaten Pandemie-bedingt phasenweise fast komplett zum Erliegen gekommen. Für 2020 wird am Münchner Flughafen mit einem Passagieraufkommen gerechnet, das bei weniger als der Hälfte des Vorjahreswertes liegt. 2019 hatte der Münchner Flughafen noch ein Rekordaufkommen von knapp 48 Millionen Fluggästen verbucht.

Auch in den kommenden Jahren wird das Verkehrsaufkommen nach Einschätzung der gesamten Luftfahrtbranche unter dem Vorkrisenniveau liegen.

Für die FMG verbinden sich mit den drastischen Verkehrseinbrüchen massive Ertragsverluste in allen Geschäftsfeldern. Das Unternehmen hat bereits zu Beginn der Krise eine Vielzahl kurzfristiger Gegenmaßnahmen eingeleitet und seine Liquidität und Handlungsfähigkeit unter anderem durch ein striktes Ausgabenmanagement, das Verschieben von Investitionen und die Einführung von Kurzarbeit erfolgreich gestärkt. Mit Blick auf die kommenden Jahre müssen jetzt die vorhandenen Kapazitäten überprüft und der zu erwartenden Verkehrsentwicklung angepasst werden.

Ziele sind dabei primär wirtschaftliche Stabilität sowie die Investitions-, Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, damit sich der Flughafen München auch künftig im Wettbewerb mit anderen Drehkreuzen gut positionieren kann.

Exakte Prognosen zur weiteren Entwicklung sind angesichts der fragilen Situation des Luftverkehrs allerdings zum derzeitigen Stand noch sehr schwierig. Vor diesem Hintergrund kann über mögliche Kapazitätsanpassungen am Airport auch erst in den nächsten Monaten im Detail entschieden werden. − we –