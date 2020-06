Terminal 1 nimmt Betrieb auf Airport: Tendenz steigend!

Mittlerweile wieder 10.000 Passagiere pro Tag – Tendenz weiter steigend.Auch immer mehr Langstrecken werden reaktiviert.

FlughafenDas infolge der Corona-Krise vorübergehend gesperrte Terminal 1 des Münchner Flughafens soll den Fluggästen in Kürze wieder zur Verfügung stehen. Am 8. Juli werden zunächst die Terminalbereiche C, D und E wieder in Betrieb genommen. Abfliegende können dann in den Bereichen C und D wieder einchecken und werden anschließend über die Sicherheitskontrollen zu ihren jeweiligen Gates in den Abflugbereichen C und D geführt. Ankommende werden über die Ankunftsbereiche C, D und E geleitet. Alle reaktivierten Abfertigungsbereiche im Terminal 1 sind mit Bodenmarkierungen, Trennscheiben, Informationsplakaten, Spendern für Handdesinfektionsmittel und anderen für den Infektionsschutz relevanten Serviceangeboten ausgestattet worden. Alle Reisenden müssen beim Betreten des Terminals eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Damit ist auch im Terminal 1 sichergestellt, dass Reisende während ihres Aufenthalts am Münchner Flughafen keiner erhöhten Ansteckungsgefahr

ausgesetzt sind. Die meisten vor der Schließung hier angesiedelten Airlines werden ab 8. Juli wieder ins Terminal 1 zurückkehren. Nur die Eurowings, Qatar Airways, Tuifly, SunExpress und Pegasus Airlines bleiben zunächst noch im Terminal 2. Das Check-in für alle Flüge dieser Fluggesellschaften findet weiter im Zentralbereich Z statt.

Dass die Kapazitäten des Terminals 1 mittlerweile wieder gebraucht werden, liegt daran, dass immer mehr Flugverbindungen ab München wieder aufgenommen werden. Inzwischen werden am Flughafen München täglich knapp 200 Starts und Landungen im Passagier- und Frachtverkehr durchgeführt. Das Passagieraufkommen liegt bei stets steigender Tendenz mittlerweile bei rund 10.000 Fluggästen pro Tag. Die nächste Welle an Wiederaufnahmen wird kommenden Monat erwartet. So werden im Juli die Lufthansa, United Airlines, Emirates und Etihad Airways mehrere Langstrecken ab München, die in den vergangenen Monaten nicht geflogen wurden, wieder aufnehmen. Air Canada ist bereits wieder auf der Strecke von München nach Toronto im Einsatz.

Das touristische Angebot wird durch Lufthansa, Condor und Tuifly im Juli ebenfalls deutlich ausgeweitet. Insgesamt werden ab Anfang Juli voraussichtlich mehr als 250 Flugbewegungen pro Tag in München stattfinden. Die bayerische Landeshauptstadt ist in der ersten Julihälfte auf dem Luftweg weltweit wieder mit mehr als 120 Zielen verbunden.we