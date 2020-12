Im Sportpark Schollbach Jetzt gibt‘s das Adventsgrillen!

Rollbraten, Ente, Hendl und Steckerlfisch zum Mitnehmen machen den „Advent dahoam“ gemütlich.

Erding. Der „Lockdown Light“ hat uns alle weiter fest im Griff. Wenn man schon nicht zum Essen gehen darf, ist eine nach Hause geholte, „besondere“ Mahlzeit hin und wieder ein echter Lichtblick. Schließlich kann man sich den Advent so auch zuhause richtig gemütlich machen.

Aufgrund der aktuellen Situation bietet der Sportpark Schollbach deshalb leckere, hausgemachte Speisen zum Mitnehmen an. Am Nikolaussonntag, 6. Dezember, gibt es wie an den folgenden Sonntagen, 13. und 20. Dezember, jeweils ab 12 Uhr Ente mit Knödl und Blaukraut, Rollbraten mit Knödl und Kraut, Hendl mit Kartoffelsalat und Steckerlfischforellen. Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag, Samstag, 26. Dezember, und am Neujahrstag kann man sich damit ab 12 Uhr vom Schollbach-Team verwöhnen lassen. Und für alle, die noch Lust auf eine süße Nachspeise haben, gibt es sogar noch selbst gebackene Weihnachtsplätzerl zu erstehen!

Um Vorbestellung unter Telefon 0173/6096131 oder per E-Mail an sportpark.simonklawe@gmail.com wird jedoch unbedingt gebeten.

An Guadn! − we –