Stattlicher Christbaum als weihnachtlicher Gruß für Passagiere und Besucher des Airports

Flughafen. Weihnachtlicher Glanz am Münchner Flughafen: Seit dem ersten Adventswochenende erstrahlt auch in diesem Jahr der Christbaum an der Zentralallee des Münchner Flughafens in voller Pracht.

Die vierzehn Meter hohe Nordmanntanne kommt heuer aus der Nähe von Aying. Für die stimmungsvolle Beleuchtung sorgen insgesamt 1.810 stromsparende LED-Lämpchen. − pm –