Endlich, endlich, endlich! Die Therme darf nun öffnen!

Die heutige Pressekonferenz der bayerischen Staatsregierung brachte auch für die Therme Erding die heiß ersehnte Lockerung, die endlich die Wiedereröffnung erlaubt.

Erding. Dienstag ist in Bayern Tag der Regierungs-Pressekonferenz. Diesmal kam endlich die heiß ersehnte, entscheidende Mitteilung: „Ab 22. Juni 2020 können Hallenbäder sowie Innenbereiche von Thermen (...) einschließlich der Wellness- und Saunaangebote wieder geöffnet werden.“

Für die Therme Erding war es wirklich eine tolle Nachricht, endlich eröffnen zu dürfen, doch noch herrscht gespanntes Warten auf die genauen Auflagen. Nach diesen wird sich noch einiges ausrichten.

Am wichtigsten ist es Thermeninhaber Jörg Wund, Prokurist Marcus Maier und allen Thermenverantwortlichen, dass es wieder losgeht, dass sie ihre Mitarbeiter endlich aus der Kurzarbeit zurückholen können und vor allem, dass sie ihre Gäste wieder begrüßen können.

Auf Rutschen, Thermalbaden und Urlaub in Bayern unter Palmen, auf höchstem Niveau in der Therme Erding – darauf dürfen sich alle jetzt wieder freuen. Die drei Monate der Schließung wurden genutzt, um für über 1,6 Millionen Euro umfangreich zu renovieren und zu optimieren. Alles wurde auf Hochglanz gebracht!

Vor Ort kann man es in der Therme kaum noch erwarten, bis das Wasser wieder durch die Rutschen rauscht und strahlende Gesichter in den wohltuenden Thermalbecken begrüßt werden können. Ein Thermenbesuch wird mit einigen Änderungen und Neuerungen verbunden sein. Dabei steht die Sicherheit der Gäste ebenso wie diejenige der Mitarbeiter immer an höchster Stelle.

Die Therme Erding wird im Laufe der nächsten Woche eröffnen. Der genaue Termin stand kurz nach der Pressekonferenz leider noch nicht endgültig fest.

Nähere Informationen zum genauen Termin der Wiedereröffnung sind der Homepage der Therme Erding unter www.therme-erding.de zu entnehmen! − cb/we –