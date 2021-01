Abfallentsorgung Landkreis Landshut Geänderte Abfuhrtermine beachten

Seit Jahresbeginn gelten andere Abfuhrzeiten bei Gelbem Sack.

Landkreis Landshut. Nachdem zum Jahreswechsel ein anderes Unternehmen die Entsorgung des Gelben Sacks im Landkreis Landshut übernommen hat, haben sich auch die bislang gewohnten Abfuhrtermine verändert. Die Abfallwirtschaft am Landratsamt Landshut bittet deshalb dringend, sich über die neuen Abfuhrtermine zu informieren.

Die Abfuhrzeiten können jederzeit unter www.landkreis-landshut.de/landkreis-einrichtungen/abfallwirtschaft und in der Abfall-App des Landkreises Landshut abgerufen werden. Die Abfall-App findet sich unter dem genannten Link. Auch stellen die Gemeinden weiterhin passende Abfuhrkalender in Papierform bereit.

Die zuständigen Mitarbeiter haben ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass die Gelben Säcke teilweise erst zu spät an die Abholplätze gelegt werden: „Auch, wenn in der Vergangenheit möglicherweise die Abfuhr erst zu einem späteren Zeitpunkt am Tag erfolgt ist – ein neues Unternehmen plant auch seine Touren neu. Deshalb empfehlen wir, die Gelben Säcke schon am Vorabend der Abholung bereit zu stellen“, erklärt Sachgebietsleiter Gernot Geißler. Eine weitere Bitte: Die Gelben Säcke sollen an den Stellen platziert werden, an denen üblicherweise auch die Restmülltonne abgeholt wird. Aufgrund des Firmenwechsels werden sie nur dort abgeholt. „Die Entsorgungsmitarbeiter können aufgrund der dichten Taktung der Abfuhren nicht auf die Suche gehen, wo die Gelben Säcke zu finden sind. Wir bitten Sie deshalb um Ihre Unterstützung, damit die Abfuhren auch mit einem neuen Unternehmer möglichst reibungslos weiterlaufen“, so Geißler.