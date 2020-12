Ausschusssitzung online Bayerischer Rundfunk begleitete FDP Kreisrat

Mit einer Aktion hatte die FDP Kreistagsfraktion jüngst Aufsehen erregt.

Landshut. Am Montag war der Bayerische Rundfunk mit einem Kamerateam für das Format „QUER“ in Landshut. Das Team begleitete den FDP Kreisrat Marco Altinger zur Bauausschusssitzung in den Landshuter Kreistag.

Anlass dazu war, dass die FDP Kreistagsfraktion zu Beginn des Lockdown-light Anfang November beschlossen hatte, für die kommenden vier Wochen an keinen kommunalpolitischen Sitzungen persönlich teilzunehmen. Die FDP Kreistagsfraktion mit MdB Nicole Bauer, Markus Sponbrucker und Marco Altinger wollte sich so zum einen solidarisch mit den betroffenen Betrieben und Menschen zeigen, zum anderen aufmerksam machen, dass auch in Bayern in den kommunalen politischen Gremien wesentlich mehr Digitalisierung in Pandemie-Zeiten von Nöten sei.

Der Bayerischer Rundfunk begleitete den Landshuter Kreis- und Bruckberger Gemeinderat Marco Altinger bei seiner ersten Bauausschusssitzung nach vier Wochen Lockdown-light und interviewte auch mehrere Kreistagsmitglieder zum Thema „Digitalisierung in kommunalen Gremien“. Zur Frage stand zum Beispiel, ob Ausschusssitzung online durchgeführt werden können. Das Ergebnis der Recherche sieht man am kommenden Donnerstag ab 20.15 Uhr in der Sendung „QUER“ im Bayerischen Rundfunk (BR).