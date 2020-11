Stadtwerke Landshut Abendlinienbetrieb ruht wieder

Aufgrund der erneuten Einschränkungen des öffentlichen Lebens ruhen ab Samstag die Abendlinien im Bedienungsgebiet der Stadtwerke wieder.

Landshut. Ab Samstag ruhen die Abendlinien im Bedienungsgebiet der Stadtwerke wieder. Dies teilten die Stadtwerke in einer Pressemeldung mit und führten aus, es handle sich dabei um eine Reaktion auf die Allgemeinverfügung. Alle anderen Linien fahren weiter regulär.

Das öffentliche Leben ist seit 2. November wieder heruntergefahren. Bis Ende November sind bekanntlich Restaurants, Kinobetrieb und Freizeiteinrichtungen vorübergehen geschlossen. Als Reaktion darauf ruht ab Samstag, 7. November, auch wieder der Abendlinienbetrieb, solange die verordneten Einschränkungen gelten. Dem Vorhaben stimmten die Stadträte des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am Mittwochnachmittag mit 9:2 mehrheitlich zu. Als Vertreter des Aufgabenträgers (Stadt Landshut) des Öffentlichen Personennahverkehrs obliegt dem Stadtratsgremium die Entscheidungshoheit. Seit Montag sind die Fahrgastzahlen für die Abendlinien deutlich zurückgegangen. So waren pro Fahrt in den ‚besser‘ ausgelasteten Abendlinien durchschnittlich zwischen ein und drei Fahrgäste zu verzeichnen. In den anderen Linien tendierten die Fahrgastzahlen gegen Null.

Betroffen sind die Abendlinien 101 bis 110. Diese werden während folgenden Zeiten nicht mehr bedient: Montag bis Donnerstag von 20.30 bis 0.20 Uhr, Freitag von 20.30 bis 5.20 Uhr sowie am Samstag 20.30 bis 5.20 Uhr sowie am Sonn- und Feiertag von 20.30 bis 0.20 Uhr. Die Haltestellen wurden mit einem entsprechenden Hinweis ausgestattet.

Die Stadt- und Expresslinien sowie die Schüler- und Berufslinien fahren laut Fahrplan und weiterhin ohne Einschränkung. Zu folgenden Bedienzeiten fahren die genannten Linien: Montag bis Freitag von 4.30 Uhr bis 21 Uhr, Samstag von 6.30 Uhr bis 21 Uhr; Sonn- und Feiertag von 6.45 Uhr bis 20.30 Uhr. Alle Fahrpläne sind auf www.stadtwerke-landshut.de sowie in der Bayern-Fahrplan-, der DB-Navigator- und der Wohin-Du-willst-App abrufbar.

Bereits beim ersten Lockdown waren die Abendlinien vorübergehend eingestellt worden. Am 25. Mai 2020 nahmen sie wieder Fahrt auf. Es galten bis zuletzt auch an Frei- und Samstagen die Fahrpläne wie am Wochenende.