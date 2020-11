Freie Fahrt Neue Roßbachbrücke für den Verkehr freigegeben

Die Roßbachbrücke an der Roseggerstraße kann wieder uneingeschränkt genutzt werden.

Landshut. Oberbürgermeister Alexander Putz hat am Donnerstag gemeinsam mit dem Leiter des Tiefbauamts, Markus Huber, dem Projektleiter der Stadt, Helmut Taglinger, sowie Bernhard Pritscher vom beauftragten Planungsbüro die seit Mai im Bau befindliche Roßbachbrücke wieder offiziell für den Verkehr freigegeben. Der zunehmend schlechte Zustand der 70 Jahre alten Brücke, der nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprach, erforderte einen Ersatzneubau.

Unter Federführung des Tiefbauamtes der Stadt Landshut wurde das alte Bauwerk komplett abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. Vor Ort dankte Putz den Beteiligten für ihre hervorragende Arbeit und lobte die gelungene Umsetzung. Wie Huber informierte, sei die Brückenkonstruktion aus Stahlbeton auf Beton-Bohrpfählen gegründet und in Ortbetonweise hergestellt worden. Im weiteren Verlauf sind die Gehwegkappen betoniert und die Anpassungsarbeiten beidseitig der neuen Brücke durchgeführt worden. Nachdem die Asphaltierungsarbeiten erfolgten und das Geländer montiert wurde ist Taglinger zufolge das Bachbett wieder modelliert worden.

Circa 650.000 Euro hat die Stadt in die Baumaßnahme investiert. Mit dem Neubau gehen zusätzliche Verbesserungen einher: So konnte durch neue Gehwege die Fußgängersicherheit erhöht werden. Zudem wurden die Geländer nach aktuellen Vorschriften erhöht, sowie die vormals schlechte Straßenoberfläche im Bereich der Brücke und der Anschlussbereiche durch eine Neuasphaltierung beseitigt. Auch was die Tragfähigkeit der Brücke anbelangt, gibt es eine Optimierung: Das neue Brückenbauwerk wurde auf den Regelfahrverkehr ausgelegt, so dass die bisher vorhandene Tonnagebeschränkung von 24 Tonnen nicht mehr erforderlich ist und eine Überlast ausgeschlossen werden kann.