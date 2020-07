Eintausendste Geburt Jubiläums-Baby im Krankenhaus Landshut-Achdorf

In den Kreißsälen der Geburtsklinik am Krankenhaus Landshut-Achdorf werden jährlich mehr als 2.000 Kinder geboren. Das Jubiläums-Baby dieses Jahr ist die kleine Hana.

Landkreis Landshut. Am vergangenen Montag um 3.28 Uhr fand die eintausendste Geburt in den Kreißsälen der Geburtsklinik am Krankenhaus Landshut-Achdorf statt. Hana, das Jubiläums-Baby, ist das zweite Kind der stolzen Eltern Soumaya Hocine und Amor Boulkroune aus Landshut. Die kleine Hana wog 3.350 Gramm, hatte einen Kopfumfang von 34 Zentimetern und war 51 Zentimeter groß.

„Zum Jubiläums-Baby in dieser außergewöhnlichen Corona-Zeit darf ich Ihnen herzlich gratulieren“, so Jakob Fuchs, geschäftsführender Vorstandsvorsitzender der LAKUMED Kliniken, und überreichte anlässlich des diesjährigen Jubiläums einen Geschenkgutschein mit Blumenstrauß an die glücklichen Eltern. Auch die Leitende Oberärztin Dr. Silvia Sabus, Stationsleitung Anita Schaller, Hebamme Marion Schmidt und das gesamte geburtshilfliche Team schlossen sich den Glückwünschen an.