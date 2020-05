Corona-Lockerungen Stadtbusse fahren an Sonn- und Feiertagen wieder

Foto: Stadtwerke

Die Stadtbusse fahren ab 17. Mai 2020 sonn- und feiertags wieder regulär. Nach fünf Wochen Corona bedingter Pause wird dann wieder das gesamte Liniennetz der Stadtwerke in Landshut, Ergolding, Altdorf und Kumhausen an Sonn- und Feiertagen gemäß Fahrplan bedient. Was es sonst noch zu beachten gilt.